【Showcase】NMIXX发行新专辑《Expergo》主打歌LDN Noise编曲

NMIXX 於20日下午4点在首尔广津区广津洞Yes24 Live Hall举办了首张迷你专辑《expérgo》showcase。

新专辑 “Expergo” 收录了主打歌“Love Me Like This”、“Young, Dumb, Stupid”、“PAXXWORD”和“Just Did It”、“My Gosh”和“HOME”



主打歌“Love Me Like This”是一首混合了街头风格的Bouncy Rap和R&B风格的歌曲，由英国二人唱作组合LDN Noise编曲。在具有上瘾的旋律外，歌词表达了自己和彼此之间真正的联系以及爱情的变化过程。



Nmix将於5月起举办首次海外showcase tour “NICE TO MIXX YOU”。从5月2日西雅图（当地时间）、5月4日圣何塞、5月5日洛杉矶、5月8日达拉斯、5月9日休斯顿、5月12日亚特兰大、14日华盛顿DC，16日布鲁克林，纽约。6月4日曼谷、9日9雅加达、18日的台湾、23日的新加坡、30日的马尼拉等5个亚洲地区共举办13场个人展，扩大全球影响力。

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