TWICE日前的新專輯打入「Billboard 200」第二名！成為最暢銷的Kpop女子組合

TWICE日前在美國的「Billboard 200」中拿下第二的位置,亦創造了Kpop女子組合的最高銷量記錄。

據Billboard今天(20日)在其官方SNS頻道發佈的消息,10日發行的TWICE新迷你專輯《READY TO BE》在美國Billboard 200排行榜上排名第二。



#TWICE earns the highest 1st week sales for an album by a Korean Female Act in #Billboard200 chart history as their new album #READYTOBE lands at #2, this week's highest new entry, with 153,000 units including 10.8 million streams + 55,500 pure sales! @JYPETWICE pic.twitter.com/Ay0p6PnDOD