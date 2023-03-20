TWICE日前的新專輯打入「Billboard 200」第二名！成為最暢銷的Kpop女子組合
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TWICE日前的新專輯打入「Billboard 200」第二名！成為最暢銷的Kpop女子組合

KPOP   2023年3月20日   星期一15:31   韓星網  

（封面圖源：Facebook@JYPETWICE）

TWICE日前在美國的「Billboard 200」中拿下第二的位置，亦創造了Kpop女子組合的最高銷量記錄。

據Billboard今天（20日）在其官方SNS頻道發佈的消息，10日發行的TWICE新迷你專輯《READY TO BE》在美國Billboard 200排行榜上排名第二。

尤其是專輯在串流媒體總銷量達到15.3萬張，TWICE再次創下「全球職業生涯新高」。這是Kpop女團歷史上的最高銷量，與對上一張迷你專輯《BETWEEN 1&2》的10萬張銷量相比，大幅上升。

新專輯7日突破170萬張預購，打破了自己的紀錄，並在專輯聚合網站Hanteo Chart的專輯周榜（3月6日至12日）和Circle Chart的2023年第10週零售專輯周榜（ 3月5日-11日）為新的百萬銷量作品的誕生開了綠燈。

還在Spotify上得到Top Album Debut Global and USA Charts（3月10-12日）和Top Album Debut UK Chart（3月6-10日）中排名第二。

TWICE將從 4 月開始其第五大世界巡演《Ready to Be》，並繼續其快速的全球增長。以4月15日至16日在松坡區KSPO DOME（奧林匹克體操競技場）、5月3日（當地時間）澳大利亞悉尼、5月6日墨爾本、5月13日至14日墨爾本、大阪、日本5月20日至6月21日東京、6月10日美國洛杉磯、6月13日奧克蘭、6月16日西雅圖、6月21日達拉斯、6月24日休斯敦、6月28日芝加哥、7月2日加拿大多倫多、 6月9日美國紐約，7月9日亞特蘭大，將在韓國、澳大利亞、日本、北美等14個城市舉辦17場個人演唱會。

其中，5月，她們在日本大阪的Yanmar Stadium Nagai和東京的Ajinomoto Stadium舉行了Kpop女子組合史上首次日本體育場演唱會，6月進入洛杉磯Sopai Stadium體育場並於7月在紐約的大都會人壽體育場舉行。 世界各地的粉絲都在關注，因為即將宣布更多場地。

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