《模範計程車》「高恩」熬出頭！表藝珍有望擔綱《白天升起的月亮》女主角與金永大合作

正在SBS《模範計程車2》（模範的士2）與tvN《青春月譚》雙邊亮相的表藝珍，今（20）日有消息接演了ENA新劇《白天升起的月亮》擔綱女主角。

《白天升起的月亮》改編自同名網路漫畫，是個往返於現在和過去的故事，，「現在」的故事從平凡女大學生「姜映花」的暗戀開始說起，她單戀著鄰居朋友韓敏午的弟弟「韓俊午」，韓俊午某天過世後奇蹟甦醒，「過去」則講述三國時代征伐伽倻的新羅貴族「道河」，和伽倻將軍的女兒「韓麗塔」之間的愛情糾葛。



根據‎《STARNEWS》報導‎，表藝珍將在《白天升起的月亮》飾演女主角「姜映花」，將和金永大合作。據更早‎《Topstarnews》報導，金永大收到男主角「道河」邀約，除了原本存在的三國時代，道河會出現在現代韓俊午身上，韓俊午醒來後意外擁有了第二個靈魂，也就是道河的靈魂。



《白天升起的月亮》由於是Naver高達9.9分的日熱門網路漫畫，‎2年前宣布影視化就非常受到矚目，朴敘俊、李準基都曾是網友敲碗對象，不曉得現在幾乎確定是金永大和表藝珍出線，各位的看法如何呢？

去年10月金永大出演《白天升起的月亮》消息傳開後，大部分的網友尤其是原著粉絲紛紛表達失望，因為認為金永大演技不夠好，不過他後來演出《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》似乎扳回了一點顏面。



而表藝珍算是熬了許多年終於有機會當上迷你劇第一女主角，過去曾在《三流之路》、《金秘書為何那樣》與《VIP》裡成為搶眼配角，也主演過日日劇《即使恨也愛你》，近年接替APRIL李娜恩接演《模範計程車》「安高恩」獲好評，目前還一次主演了《模範計程車2》與《青春月譚》，接下來總算能以《白天升起的月亮》寫下自己生涯新的一頁。



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