TWICE日前的新专辑打入「Billboard 200」第二名！成为最畅销的Kpop女子组合

TWICE日前在美国的「Billboard 200」中拿下第二的位置，亦创造了Kpop女子组合的最高销量记录。

据Billboard今天（20日）在其官方SNS频道发布的消息，10日发行的TWICE新迷你专辑《READY TO BE》在美国Billboard 200排行榜上排名第二。



#TWICE earns the highest 1st week sales for an album by a Korean Female Act in #Billboard200 chart history as their new album #READYTOBE lands at #2, this week's highest new entry, with 153,000 units including 10.8 million streams + 55,500 pure sales! @JYPETWICE pic.twitter.com/Ay0p6PnDOD — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) March 19, 2023

尤其是专辑在串流媒体总销量达到15.3万张，TWICE再次创下「全球职业生涯新高」。这是Kpop女团历史上的最高销量，与对上一张迷你专辑《BETWEEN 1&2》的10万张销量相比，大幅上升。

新专辑7日突破170万张预购，打破了自己的纪录，并在专辑聚合网站Hanteo Chart的专辑周榜（3月6日至12日）和Circle Chart的2023年第10周零售专辑周榜（ 3月5日-11日）为新的百万销量作品的诞生开了绿灯。

还在Spotify上得到Top Album Debut Global and USA Charts（3月10-12日）和Top Album Debut UK Chart（3月6-10日）中排名第二。



TWICE将从 4 月开始其第五大世界巡演《Ready to Be》，并继续其快速的全球增长。以4月15日至16日在松坡区KSPO DOME（奥林匹克体操竞技场）、5月3日（当地时间）澳大利亚悉尼、5月6日墨尔本、5月13日至14日墨尔本、大阪、日本5月20日至6月21日东京、6月10日美国洛杉矶、6月13日奥克兰、6月16日西雅图、6月21日达拉斯、6月24日休斯敦、6月28日芝加哥、7月2日加拿大多伦多、 6月9日美国纽约，7月9日亚特兰大，将在韩国、澳大利亚、日本、北美等14个城市举办17场个人演唱会。

其中，5月，她们在日本大阪的Yanmar Stadium Nagai和东京的Ajinomoto Stadium举行了Kpop女子组合史上首次日本体育场演唱会，6月进入洛杉矶Sopai Stadium体育场并於7月在纽约的大都会人寿体育场举行。 世界各地的粉丝都在关注，因为即将宣布更多场地。



TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ IN AUSTRALIA



■SHOW INFO

Sydney 2023.05.03 (Wed) 7:30PM @ Qudos Bank Arena

Melbourne 2023.05.06 (Sat) 7:30PM @ Rod Laver Arena



■TICKET OPEN (Local Time)

LN Presale : 2023.03.22 (Wed) 10AM - 03.23 (Thu) 9AM

General Sale : 2023.03.23 (Thu) 10AM pic.twitter.com/a1elrs7zNl — TWICE (@JYPETWICE) March 17, 2023

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