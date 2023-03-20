《認哥》《熊孩子》「負債哏」要用要把握XD 李常敏宣告17年的債今年會還清

恭喜李常敏啊！

昨晚（20日）播出的《我家的熊孩子》中，李常敏宣告債務即將還清。

歌手出身的李常敏近年活躍在綜藝圈，固定參與的節目《認識的哥哥》與《我家的熊孩子》都是高人氣節目，雖然讓他知名度傳至海外，但也導致他「欠債」一事無人不知，窮酸形象「深植人心」。無論是《認哥》還是《熊孩子》，成員們都愛拿他欠債開玩笑。

▼《認識的哥哥》李壽根把BLACKPINK Jennie的〈SOLO〉歌詞「發光的solo」歪樓成李常敏是「欠債的solo」



▼李常敏鱷魚皮錢包外觀亮麗，裡頭卻有張債務證明，讓成員們又升起憐憫之心（按：一萬韓元等於233台幣或60港幣）



昨晚（20日）播出的《我家的熊孩子》，李常敏一登場就表示自己大概在秋冬的時候就要展開「新生活」，因為17年的債要還清了。演播室的媽媽們和MC們都很替他開心，MC徐章焄還替他說話：「幾年前就說過要還清了，但又有突然出現的（債主），真的很辛苦。」



搞笑的是，坐他旁邊的卓在勳竟說：「那麼（明年）春天……你準備再借多少錢？秋冬還清之後，明年春天又要規劃新藍圖不是嗎？」讓人爆笑出聲。



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