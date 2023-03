BTS防彈少年團Jimin新歌〈Set Me Free Pt.2〉MV只花兩天突破2000萬觀看！舞蹈堪稱是地獄級的超難挑戰

(第一次看MV時,嚇到忘了呼吸)啊,實力不夠還不能挑戰這首歌耶~。XD

人氣男團 BTS 防彈少年團的成員 Jimin(朴智旻)率先公開先行曲〈Set Me Free Pt.2〉MV,兩天時間就突破2000萬觀看人次(3/19下午三點時的紀錄是2383萬),人氣火熱。



▼〈Set Me Free Pt.2〉MV:



很多人都有提到怎麼剛好跟女團TWICE的新歌歌名〈Set Me Free〉相撞?不過,要說到撞歌名,同團成員SUGA兩年前就出過一首〈Set Me Free〉的歌,不過,兩首歌其實沒有關聯,Jimin 還特別提到了自己的〈Set Me Free Pt.2〉是講述自由和前進的故事,SUGA哥的則是提及過往(PASS)。



此外,他也說到了這次的個人專輯《Face》就是在講自己的故事,希望透過他的歌曲或舞蹈所傳達的訊息能夠被大家理解,也希望可以讓成員們感到驕傲。



▼官方隨後公開的練習室版本,從開場舞者們的戲劇張力就被拉滿,默契和排練肯定花了不少時間,網友們更表示這是一首「沒有實力真的不能隨便cover的歌曲」



下面這個片段更驚人,雖然不是舞蹈挑戰(challenge),但實行起來絕對是地獄級別的難度!!

你也想挑戰看看嗎?趕快tags給你身邊的朋友吧~。

*JIMIN 先行曲〈Set Me Free Pt.2〉已在17日公開,23日登上《吉米法倫今夜秀》(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon),並於24日發行個人專輯《Face》。



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞