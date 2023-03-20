BTS防彈少年團Jimin新歌〈Set Me Free Pt.2〉MV只花兩天突破2000萬觀看！舞蹈堪稱是地獄級的超難挑戰

（第一次看MV時，嚇到忘了呼吸）啊，實力不夠還不能挑戰這首歌耶～。XD

人氣男團 BTS 防彈少年團的成員 Jimin（朴智旻）率先公開先行曲〈Set Me Free Pt.2〉MV，兩天時間就突破2000萬觀看人次（3/19下午三點時的紀錄是2383萬），人氣火熱。



▼〈Set Me Free Pt.2〉MV：



很多人都有提到怎麼剛好跟女團TWICE的新歌歌名〈Set Me Free〉相撞？不過，要說到撞歌名，同團成員SUGA兩年前就出過一首〈Set Me Free〉的歌，不過，兩首歌其實沒有關聯，Jimin 還特別提到了自己的〈Set Me Free Pt.2〉是講述自由和前進的故事，SUGA哥的則是提及過往（PASS）。



此外，他也說到了這次的個人專輯《Face》就是在講自己的故事，希望透過他的歌曲或舞蹈所傳達的訊息能夠被大家理解，也希望可以讓成員們感到驕傲。



▼官方隨後公開的練習室版本，從開場舞者們的戲劇張力就被拉滿，默契和排練肯定花了不少時間，網友們更表示這是一首「沒有實力真的不能隨便cover的歌曲」



下面這個片段更驚人，雖然不是舞蹈挑戰（challenge），但實行起來絕對是地獄級別的難度！！

你也想挑戰看看嗎？趕快tags給你身邊的朋友吧～。

＊JIMIN 先行曲〈Set Me Free Pt.2〉已在17日公開，23日登上《吉米法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），並於24日發行個人專輯《Face》。



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