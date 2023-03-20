快來看《黑暗榮耀》李到晛的嘴角啊！看完保證你也不自覺嘴角上揚～

《黑暗榮耀》的爆火讓大家關注到了男主「朱如炡」的扮演者李到晛。

「朱如炡」人設非常帶勁，看上去溫潤如玉，是個家教良好的富家公子，實際上一直生活在父親被謀害的陰霾之中，一心想要替父報仇。 當他邂逅女主文同珢（宋慧喬 飾）之後就無可救藥地愛上了對方，在得知心愛女人的淒慘過往後也沒有一味地希望她放下過去，而是甘願成為「劊子手」，成為她手中的復仇之刃。



李到晛出道以來演過不少角色，其中不乏男主角，像《回到18歲》裡的「高宇英」、《五月的青春》中的「黃喜太」、《憂鬱症》裡的白民載，形象多變，魅力也多變。



老實說李到晛並非傳統意義上那種濃眉大眼的大帥哥（當然，他也很帥），卻是個有著強烈個人特色和魅力的人，尤其是會笑的嘴角讓他一笑起來就如同春日的太陽，明媚又暖人。 不笑時的李到晛有一種冰冷的感覺，但笑起來時讓人如沐春風，頓時連周邊的氛圍都跟著明亮起來，瞬間化身為陽光大男孩，在「小狼狗」與「小奶狗」之間無縫轉換。



이 날, 이 영상 미모 미쳤음...

눈웃음 입꼬리로 사람을 녹이네#이도현 pic.twitter.com/t6muB01Blu — (@xxxComa) October 31, 2021

이도현의 브라운아이즈 와 입꼬리 너무 좋아스.. pic.twitter.com/PSQk2bkENU — #TheGlory (@blueskypallette) February 25, 2022

웅.. 이도현 씨의 입꼬리에 베일 거 같아.

입꼬리 짱 이쁘다... 좀 호리호리해 보여서 내 이상형이랑은 먼데 눈길이 간다가. 미쳐 정말. pic.twitter.com/8zc5ktJbbd — (@see_a_mirage) March 14, 2023

李到晛的嘴唇就像花瓣一樣，既不薄也不厚，嘴角上揚是典型的微笑唇了，笑起來真的就是迷倒萬千少女。



據韓國jtbc獨家報導稱，李到晛預計於今年上半年入伍，他的拍攝行程將在3月底全部結束，而他和「豹子女士」羅美蘭合作的新劇《壞媽媽》將於4月26日開播，在劇中李到晛飾演羅美蘭的兒子。



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