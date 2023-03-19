【韓網熱帖】《黑暗榮耀》河睿帥是長大後會在演藝界大殺四方的臉呢～

【多圖 & 網友留言】《黑暗榮耀》裡飾演「河睿帥」的小演員名叫 Oh Jiyul（吳智律 / 오지율），2014年出生，才那麼小就這麼漂亮，長大後還得了！

（原po的標題直譯是：睿帥是長大後會吞掉整個演藝界的臉呢）

▼韓國網友評論：

1. 事業履歷也很棒kkk一出道就演了《非常律師禹英禑》和《黑暗榮耀》

2. 像小雛雞一樣的嗓音最可愛啦

3. 小時候那麼漂亮的金裕貞也沒有大殺四方啊

4. 像白嫩豆糕一樣的睿帥太可愛了ᅲᅲᅲᅲᅲ

5. 好像有點像演員李瑜美？ 長得超惹人喜愛

6. 長大後可能會像庭沼珉？

7. 演技也很好呢，得知媽媽校暴之後在學校裡獨自一人、被河度領抱起來時，哇，一個小孩竟然能那樣瞬間哭出來，真的太強了

8. 五官都是很難長殘的類型，已經是完成型的美貌啦kkk

9. 睿帥啊，不要當天氣預報員，當藝人吧

10. 在《禹英禑》演自閉兒童的時候也是，被人牽手時抽回手、指尖的細節都很到位，阿姨我起了一身雞皮疙瘩啊ᅲᅲᅲᅲᅲ

出處：https://pann.nate.com/talk/369548940

圖源：Netflix《黑暗榮耀》截圖，IG@jiyul_m

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