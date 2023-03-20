BTS防弹少年团Jimin新歌〈Set Me Free Pt.2〉MV只花两天突破2000万观看！舞蹈堪称是地狱级的超难挑战
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BTS防弹少年团Jimin新歌〈Set Me Free Pt.2〉MV只花两天突破2000万观看！舞蹈堪称是地狱级的超难挑战

KPOP   2023年3月20日   星期一08:00   MiJimin  

（封面图源：youtube@HYBE LABELS、 BANGTANTV）

（第一次看MV时，吓到忘了呼吸）啊，实力不够还不能挑战这首歌耶～。XD

人气男团 BTS 防弹少年团的成员 Jimin（朴智旻）率先公开先行曲〈Set Me Free Pt.2〉MV，两天时间就突破2000万观看人次（3/19下午三点时的纪录是2383万），人气火热。
（图源：FB@BIGHIT MUSIC）

▼〈Set Me Free Pt.2〉MV：

很多人都有提到怎么刚好跟女团TWICE的新歌歌名〈Set Me Free〉相撞？不过，要说到撞歌名，同团成员SUGA两年前就出过一首〈Set Me Free〉的歌，不过，两首歌其实没有关联，Jimin 还特别提到了自己的〈Set Me Free Pt.2〉是讲述自由和前进的故事，SUGA哥的则是提及过往（PASS）。
（图源：youtube@HYBE LABELS）（图源：youtube@HYBE LABELS）

此外，他也说到了这次的个人专辑《Face》就是在讲自己的故事，希望透过他的歌曲或舞蹈所传达的讯息能够被大家理解，也希望可以让成员们感到骄傲。
（图源：FB@BIGHIT MUSIC）

▼官方随后公开的练习室版本，从开场舞者们的戏剧张力就被拉满，默契和排练肯定花了不少时间，网友们更表示这是一首「没有实力真的不能随便cover的歌曲」

下面这个片段更惊人，虽然不是舞蹈挑战（challenge），但实行起来绝对是地狱级别的难度！！

你也想挑战看看吗？赶快tags给你身边的朋友吧～。

＊JIMIN 先行曲〈Set Me Free Pt.2〉已在17日公开，23日登上《吉米法伦今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），并於24日发行个人专辑《Face》。
（图源：BIGHIT MUSIC）

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