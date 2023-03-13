《PEAK TIME》24點金玄載涉及校園霸凌，製作組認定短時間無法確認使其下車

《Peak Time》24點中的金玄載（前BLACK6IX成員The-King）6日被指控校園霸凌，今（13）日製作組發布聲明宣布其退出節目。

因6日出現的網路爆料文章，金玄載陷入霸凌疑雲，製作組曾表明會核實真相，也在未有確切定論之下照常播出金玄載的鏡頭。而這照常播出的舉動引發一些觀眾不滿，‎節目聲明「不願見到善良的受害者*」，表明已著手調查但還需時間，因為雙方各說各話。（*指明明無罪卻遭受不公平對待）



▼8日播出的節目，24點舞台及金玄載個人直拍



從爆料至今一週時間，今（13）日《Peak Time》再次發布聲明，宣布調查不可能在短時間內結束，決定要讓金玄載先行下車，聲明全文如下：

「我們是JTBC《Peak Time》製作組，由於雙方主張並不一致，我們認為為避免出現善良的受害者，在掌握事實方面須慎重。今日，製作組認為這並非短時間內就能明確結束的事情，經過討論，最終決定讓金玄載退出節目。」

「此時此刻，所有參賽者都為了證明自己的價值、守護團體而盡心盡力，願大家為所有挑戰希望的團體加油，我們製作組也會盡全力直到最後都展示好的舞台，謝謝。」

▼節目雖已宣布金玄載下車，但投票頁面仍有他



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞