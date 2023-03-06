人氣選秀節目《PEAK TIME》也爆校園霸凌！24點金賢在被指控，製作單位確認中

JTBC推出的人氣選秀節目《PEAK TIME》，以讓被埋沒的團體有機會發光為主題，參賽者都是想捲土重來的愛豆，或是才剛起步的新人，一開播就相當受歡迎，聲量逐漸超越以練習生選秀為主的Mnet《Boys Planet》。

然而，幾小時前紛紛有韓媒報導《PEAK TIME》爆出校園霸凌爭議，起因是上午有篇網路貼文，原PO自稱是參賽者24點金賢在小學到初中的同學，雖然現在已經成年，但過往的不堪的記憶仍不斷折磨著自己，自己從初中一年級到三年級間，無數次想過要結束生命。

原PO寫道自己小時候家庭狀況不好，沒有好好洗漱就去上學的話，就會被金賢在恥笑他「味道XX」，他躲避金賢在的過程還曾傷到手指，但金賢在連道歉都沒道歉。又因為他們生活的地方是島嶼，父母之間都認識，就算知道也當作是孩子間玩鬧而不了了之。當金賢在以BLACK6IX活動的時候，原PO還是忍耐著，而這次金賢在以《PEAK TIME》重新出現，原PO表明自己產生嘔吐感與害怕感。



《PEAK TIME》製作單位表示已接獲消息，正在調查事實與否。按照其他節目的先例，若查證屬實，金賢在很可能直接被退賽。



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