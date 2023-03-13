好久不見T.O.P崔勝鉉盛裝出席2023年LA時尚秀！一頭銀髮連唇色都搭配銀白〜

歌手兼演員多元發展的T.O.P崔勝鉉，出席2023秋冬凡賽斯VERSACE在LA所舉辦的時尚秀，好久沒有公開露面的他帥氣依舊，一頭銀白色短髮以及臉上妝容搭配也再度成為鎂光燈的焦點。

T.O.P最近受邀參加在美國LA所舉辦的品牌時尚秀，與許多歐美名人一同展現時尚風采。T.O.P在當日也以相當帥氣的造型走上紅毯，立刻成為現場媒體的焦點。髮色總是百變的他這一次頂著銀白髮色登場，加上黑底綠色花紋的上衣，並搭配全黑色的長大衣與長褲，依舊穿出屬於他的時尚感，帥氣逼人。

本次的活動同時也可看到好萊塢名演員安海瑟薇，名歌手艾爾頓強，以及眾多明星與名人們出席，T.O.P除了參加時尚秀，也參與了活動後的酒會，作為亞洲代表人物可說是相當活躍。透過本次的活動T.O.P也傳達了他近況，在2022年底參與了宇宙旅行的企劃《Dear Moon》，這是一個由美國宇宙探索企業「Space X」的月球旅遊企劃，並由日本企業家共同參與策劃，話題性十足。



《Dear Moon》是民間首次的月球飛行計畫，吸引了超過百萬名以上的志願者而引發話題討論。除了T.O.P之外，更有來自不同國家以及各領域的DJ兼製作人、攝影師、紀錄片製作者、演員、音樂人兼YouTuber等共8位成員將參與其中。大家也相當期待T.O.P後續帶來的作品。

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