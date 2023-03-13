《PEAK TIME》24点金玄载涉及校园霸凌，制作组认定短时间无法确认使其下车

《Peak Time》24点中的金玄载（前BLACK6IX成员The-King）6日被指控校园霸凌，今（13）日制作组发布声明宣布其退出节目。

因6日出现的网路爆料文章，金玄载陷入霸凌疑云，制作组曾表明会核实真相，也在未有确切定论之下照常播出金玄载的镜头。而这照常播出的举动引发一些观众不满，‎节目声明「不愿见到善良的受害者*」，表明已著手调查但还需时间，因为双方各说各话。（*指明明无罪却遭受不公平对待）



▼8日播出的节目，24点舞台及金玄载个人直拍



从爆料至今一周时间，今（13）日《Peak Time》再次发布声明，宣布调查不可能在短时间内结束，决定要让金玄载先行下车，声明全文如下：

「我们是JTBC《Peak Time》制作组，由於双方主张并不一致，我们认为为避免出现善良的受害者，在掌握事实方面须慎重。今日，制作组认为这并非短时间内就能明确结束的事情，经过讨论，最终决定让金玄载退出节目。」

「此时此刻，所有参赛者都为了证明自己的价值、守护团体而尽心尽力，愿大家为所有挑战希望的团体加油，我们制作组也会尽全力直到最后都展示好的舞台，谢谢。」

▼节目虽已宣布金玄载下车，但投票页面仍有他



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