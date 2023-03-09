OMEGA X重新出发后，成员间主演BL剧《爱箭穿心》（请安慰少年）就在下周首播

很开心能看到OMEGA X重新活动啊QQ

男团OMEGA X去年底到今年初，历经了控告经纪公司虐待的辛苦之事，今年1月胜诉之后开始全新的活动，包括出席音乐颁奖典礼、主持电台，去年演出的戏剧也终於要播出了。



OMEGA X成员宰汉和艺灿将带来的新戏即《爱箭穿心》（请安慰少年！；소년을 위로해줘!），改编自同名人气漫画，讲述充满呆萌美的边缘人射箭特长生「多烈」（宰汉 饰），和拥有双面脸孔的人气王「泰铉」（艺灿 饰）之间，「寻找彼此箭靶」的心动青春成长BL剧。



预告中，多烈一心一意只专注在射箭上，某天泰铉却闯进他的生活，让他在保健室无辜的被误会，还不时称赞他很可爱、向他wink抛媚眼。



相关剧照及角色海报也已公开：



多烈：「我每天都屏著呼吸」



泰铉：「觉得所有一切都很好」



《爱箭穿心》（请安慰少年！）将在15日韩国於Watcha、wavve、TVING等平台每周三四播出，海外部分包括港台由GagaOOLala播出。

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