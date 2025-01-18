《單身即地獄4》被圭賢吐槽的「自信男」金泰煥是演員！《我的奇妙男友》、BL劇《現正上課中》男主角

《單身即地獄4》除了曾參賽知名選秀《偶像學校》和《Produce 48》的演出者李時安備受討論外，一名登場後因「超自信」被圭賢等主持人吐槽的演出者金泰煥，也受到不小的討論。

*先前報導回顧：

‎〈《單身即地獄4》開播！李時安亮相引熱議：曾是女團練習生、出演過《偶像學校》和《Produce 48》〉‎

金泰煥登場介紹自己：「我是很愛自己、很有自信的人，從一出生就知道自己長得很帥，常常有時候就算吵架，對方只要看到我的臉就會消氣。」主持人圭賢一聽笑說：「唉唷，不到那種程度吧？」李多熙也不忍看：「真是的……」大笑同意圭賢。



「當我照著鏡子時，偶爾會有種被自己的眼睛吸進去的感覺，我這輩子放棄過許多工作，比起工作，我更優先選擇愛情，所以我想沒有人比我更認真對待愛情。」聽到金泰煥說到這，圭賢又吐槽：「他的意思不就是說他忽視工作？」洪真慶也同意，攝影棚裡笑聲不斷，大家大概都覺得很荒唐XD。



쉴드맨이던 규현이가 솔로지옥4까지 하니까 개솔직해진거 어떻게 안웃기지 pic.twitter.com/9vhF9Es3uX — 옥수 (@ogsu211) January 14, 2025

除了主持人，網友們也熱烈討論「真的有人那麼有自信嗎」、「竟然講得出這種話」、「圭賢講話很實在」、「圭賢還比較帥」、「是不是節目效果」、「這季每個都超有自信」……等等，而他的工作到底是什麼？到底多不務正業(?)？

金泰煥1992年生，是模特兒也是演員，2012年以模特兒出道，隔年就和金英光等人以「米蘭時裝週模特兒前輩」身分上過《無限挑戰》，2016年演出中國電視劇《我的奇妙男友》在中國爆紅，2017在《河伯的新娘》演飛廉（孔明 飾）的好友「陳建」，後來的戲劇作品就是2022年BL網路劇《現正上課中》（Love Class），隔年客串《現正上課中2》。



▼《無限挑戰》金泰煥演出片段



▼《我的奇妙男友》由金泰煥和中國演員吳倩、沈夢辰等人主演



▼金泰煥和韓賢俊在《現正上課中》組CP，隔年一起客串第二季



雖然金泰煥在《單身即地獄4》登場表現超自信，但後續似乎有反轉，主持人和觀眾都發現他和女生約會其實滿害羞，相當有反差XD。



제가 생각하는 남출 중 가장 귀여운 남자는 김태환입니다



진짜 어려보임 한 24? 25? 뭔가 수줍은 느낌도 있고 여자들 앞에서는 꽤 차분하고 잘 웃고 젠틀한데 인터뷰만 가면 나르시스트 되는 것도 개웃김 pic.twitter.com/LWh7eKW7rB — Sn (@TmYscnra) January 16, 2025

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