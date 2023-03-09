我和我「前男友」的「前女友」合照了！Jennie曬與小松菜奈親密合影，GD兩大緋聞女友同框

哇，這是什麼情況？ ！

日前，超人氣女團BLACKPINK成員Jennie飛赴法國參加巴黎時裝周，作為CHANEL代言人的她受邀參加了品牌時裝秀，還偶遇了人氣男星朴敘俊，兩人的合影一時在韓網上引爆熱議，引來無數網友的圍觀。

Jennie也通過個人IG分享了當天的活動照，其中最引人矚目的則是她和日本女性朋友小松菜奈的合影了。 她們頭靠著頭，Jennie調皮地閉著一隻眼睛，一隻手搭在對方的肩膀上擺出剪刀手。 小松菜奈吐著舌頭，俏皮地看向鏡頭。 兩位美女同框出鏡，讓粉絲和網友大飽眼福。



LUCU BANGET MBAK NANA SAMA JENNIE 96LINERS?!??! Mana mbak nana kemana mana ngenalin bang Suda "ini suami saya" -hi pic.twitter.com/TjYPYVjHlh — KIRIM MFS PAKE -star | /unsend FOR TARIK MFS (@starfess) March 8, 2023

說起來Jennie和小松菜奈的關係有些「複雜」，兩人都是BIGBANG成員G-Dragon的緋聞前女友。 2021年2月，D社驚爆Jennie和GD的約會照，還爆料兩人交往已有一年，雙方經常去對方的家中秘密約會，即便工作繁忙之際，二人也沒有中斷過。 對此YG發表簡短聲明表示：「公司很難確認藝人的私人生活，請大家諒解。 」 直到2022年5月，有網友發現GD的社交小號取關了Jennie，就此傳出分手傳聞。 無論是戀愛，還是分手，雙方都未有過任何回應。



BREAKING NEWS

Dalle foto diffuse da Dispatch Korea sembrerebbe proprio che #GDragon, dei #BigBang, e #Jennie delle #BlackPink escano insieme, i rumors dicono addirittura che si frequentano da un anno.

Al momento non ci sono stati comunicati ufficiali#지드래곤 #제니 #빅뱅 pic.twitter.com/J4wt3DsXjC — DRAMAticamente Perse (@DRAMAPerseViki) February 24, 2021

GD和小松菜奈的戀愛緋聞發生在更早的時間，2016年GD與小松菜奈合作拍攝時尚雜誌《Nylon》雜誌時就舉止親密，幾個月後GD的SNS被盜，兩人照片曝光，也讓眾人相信他們的緋聞是真的，不過GD與小松菜奈都沒有承認交往。 GD退伍之後，他和小松菜奈熱戀緋聞再度喧囂塵上，原因則是兩人在相近時間上傳了相似場景的照片，讓許多人揣測兩人正在戀愛中。



평소 동경해온 지드래곤과 화보 찍은 고마츠 나나. 움짤도 포함... https://t.co/Q2JLspUmBa pic.twitter.com/nibgKrj6lt — 익스트림무비 (@extmcommunity) March 18, 2016

看到Jennie和小松菜奈的合影之後，網友和粉絲們紛紛表示：「兩人好美」、「她們原來就很熟嗎」、「哇，人脈超廣的」等。

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