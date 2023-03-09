《黑暗榮耀》空姐「惠程」接到新劇！變身幹練秘書室長，長髮的她也太美了吧～

美豔空姐「崔惠程」拍新劇啦！

《黑暗榮耀》前8集一開播就風靡全亞洲，不僅大女主宋慧喬演技出色，其他配角一樣出彩。 飾演有顏無腦、拜金虛榮的空姐「崔惠程」的車珠英也讓人眼前一亮，人氣度大飛升。 《黑暗榮耀》Part.2開播在即，車珠英也傳出了加盟新劇的好消息，將在KBS週末劇《真的出現了！》中亮相。



《真的出現了！》是一部溫馨家庭劇，圍繞肚子里的孩子「真的」未婚媽媽和非婚男的假合約羅曼史，通過懷孕、生育、育兒，讓他們一家人成為了「復仇者聯盟」橫衝直撞的人生成長類電視劇。 男主已經敲定由安宰賢飾演。

劇中車珠英扮演的秘書室長「張世珍」，是個端莊知性、做事果決的職業女強人，對於自我管理極其嚴格。 公開的劇照中，車珠英不再像「崔惠程」那樣留著短髮，略帶點風塵味，而是變成了溫柔的黑長直，穿著各式各樣的職業套裝，看上去十分專業。 拍攝這部戲時的她也不再像《黑暗榮耀》中那麼豐滿，臉型已經瘦回了小V臉。 車珠英表示：「因為想挑戰長劇，才選擇出演，津津有味地讀了劇本，每個人物的關係以及故事不千篇一律，非常有魅力。」



「張世珍」也有車珠英很喜歡的一點，「她是個很有分寸的女人，恰到好處的無心，恰到好處的善良，雖然不關心任何事情，但危機處理能力非常強。 她能夠輕易使喚其他人這一點也是她的能力。」幹練、淡雅、警戒，這是車珠英眼中的「張世珍」，讓我們一起期待她的全新角色，全新演繹吧。



此外，《真的出現了！》將於3月25日正式開播。

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