【韓網熱門】首爾科技大學把校園宣傳片拍成青春BL劇

一名X用戶分享了疑似首爾科學技術大學2025年秋季招生的宣傳片，取景於學校正門、運動場、圖書館咖啡廳和禮堂等地，講述一名新生與學長偶遇的故事。

學長帶新生參觀校園、介紹設施、還幫他拍照，新生問：「為什麼要對我這麼好呢？ 今天是第一次見面...」學長說：「也許... 因為覺得你和我很像吧。」



新生偶然聽到學長和其他人說起自己「很單純聽話」，感到生氣，拒絕聽學長解釋誤會。 旁白字幕寫道：「莫名的溫暖感，第一次感受的陌生情緒，以及，從中生出的全新感情...」

新生在圖書館再次偶遇學長，學長表示有話要說，猶豫半天後開口：「你想加入我們的社團嗎？」新生思考片刻露出笑容：「好呀。」這一段BGM用的是TWS《初遇並不按計劃發生》！



影片最後字幕寫道：「2025年秋季，在首爾科學技術大學，遇見最鮮明的溫暖。」



아전나황당해 과기대 홍보영상 왜 비엘드라마찍음 pic.twitter.com/Mi5XFWwgSF — 복덩이 (@kipilcoboksu) February 18, 2025

韓國網友評論：

1. 這是什麼啊kkk

2. 別告訴我他們是友情kkk

3. 冷知識：首爾科技大在2009年真的差點改名叫「韓國大學」...（小編：「韓國大學」是很多BL小說裡的故事背景）

4. 傳說中的「BL名門大學」韓國大學原來就是這裡啊

5. 哇我不知不覺看完了... 嘴角翹起來了！

6. 影片品質很高，兩位男主角也很帥氣kkk



7. 是我的錯覺嗎，新生聽到社團好像有點失望耶kkk

8. 學長肯定有別的話要講，怎麼可以用社團草草收尾呢！！

9. 所以究竟是什麼誤會啊，給我放完整版出來啊！

10. 預告片不錯，正片在哪裡看？ 第二集什麼時候公開？

11. 究竟是在宣傳什麼啦kkk

12. 這是哪一種溫暖啊kkkk



13. 滿滿都是老套的校園劇橋段，笑到不行

14. 他們是學生還是演員呀？ 演技真的不錯耶

15. 演技、劇本、導演比很多真正的BL劇都要好，連BGM都完美

16. 只知道新生叫「道京」，前輩叫什麼啊？ 總該告訴我CP名吧

17. 如果學長真的是那種背後講壞話、只為給社團拉人而接近新生的壞男人，可怎麼辦啊ᅲᅲ

18. 所以究竟是什麼社團？ 他倆後來怎麼樣了？

19. 看來是我畢業太久了，學校裡的氛圍已經變了耶？ kkk想看更多

20. 我要報名這所學校



出處：https://theqoo.net/hot/3618993175

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