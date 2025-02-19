【韓網熱門】首爾科技大學把校園宣傳片拍成青春BL劇
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【韓網熱門】首爾科技大學把校園宣傳片拍成青春BL劇

生活   2025年2月19日   星期三17:20   Sani  

（封面圖源：X@kipilcoboksu截圖）

一名X用戶分享了疑似首爾科學技術大學2025年秋季招生的宣傳片，取景於學校正門、運動場、圖書館咖啡廳和禮堂等地，講述一名新生與學長偶遇的故事。

學長帶新生參觀校園、介紹設施、還幫他拍照，新生問：「為什麼要對我這麼好呢？ 今天是第一次見面...」學長說：「也許... 因為覺得你和我很像吧。」
（圖源：X@kipilcoboksu截圖）

新生偶然聽到學長和其他人說起自己「很單純聽話」，感到生氣，拒絕聽學長解釋誤會。 旁白字幕寫道：「莫名的溫暖感，第一次感受的陌生情緒，以及，從中生出的全新感情...」

新生在圖書館再次偶遇學長，學長表示有話要說，猶豫半天後開口：「你想加入我們的社團嗎？」新生思考片刻露出笑容：「好呀。」這一段BGM用的是TWS《初遇並不按計劃發生》！
（圖源：X@kipilcoboksu截圖）

影片最後字幕寫道：「2025年秋季，在首爾科學技術大學，遇見最鮮明的溫暖。」

韓國網友評論：
1. 這是什麼啊kkk
2. 別告訴我他們是友情kkk
3. 冷知識：首爾科技大在2009年真的差點改名叫「韓國大學」...（小編：「韓國大學」是很多BL小說裡的故事背景）
4. 傳說中的「BL名門大學」韓國大學原來就是這裡啊
5. 哇我不知不覺看完了... 嘴角翹起來了！
6. 影片品質很高，兩位男主角也很帥氣kkk
（圖源：X@kipilcoboksu截圖）

7. 是我的錯覺嗎，新生聽到社團好像有點失望耶kkk
8. 學長肯定有別的話要講，怎麼可以用社團草草收尾呢！！
9. 所以究竟是什麼誤會啊，給我放完整版出來啊！
10. 預告片不錯，正片在哪裡看？ 第二集什麼時候公開？
11. 究竟是在宣傳什麼啦kkk
12. 這是哪一種溫暖啊kkkk
（圖源：X@kipilcoboksu截圖）

13. 滿滿都是老套的校園劇橋段，笑到不行
14. 他們是學生還是演員呀？ 演技真的不錯耶
15. 演技、劇本、導演比很多真正的BL劇都要好，連BGM都完美
16. 只知道新生叫「道京」，前輩叫什麼啊？ 總該告訴我CP名吧
17. 如果學長真的是那種背後講壞話、只為給社團拉人而接近新生的壞男人，可怎麼辦啊ᅲᅲ
18. 所以究竟是什麼社團？ 他倆後來怎麼樣了？
19. 看來是我畢業太久了，學校裡的氛圍已經變了耶？ kkk想看更多
20. 我要報名這所學校
（圖源：X@kipilcoboksu截圖）

出處：https://theqoo.net/hot/3618993175

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