【三月份小鮮肉、美男大放送！】 有可愛年輕的士司機、也有高大帥氣寄宿生給大家選擇！

可愛年輕的士司機、高大帥氣寄宿生，你要哪一個呢？

犯罪韓劇《模範的士2》（模範計程車2）好評如潮，「黃Viu煲劇平台」再為廣大劇迷送上多部三月鉅作，其中集靈異與搞笑於一身的奇幻韓劇《Delivery Man》於今天（3月1日）開播、以古代花美男入住民宿為題材的《花書生熱愛史》亦會在20日閃耀登場！無論你喜歡任何題材，總有一部合你心意！

靈魂擺渡司機：《Delivery Man》

除了儆惡懲奸的型佬金道奇（李帝勳飾）外，「2000後」小鮮肉尹燦榮亦即將加入的士司機行列！奇幻韓劇《Delivery Man》講述「靈魂擺渡司機」徐英敏（尹燦榮飾）和失去記憶的女鬼姜智賢（方珉雅飾）相遇後，以實現鬼神們的遺願為宗旨，展開了一場前所未有的合作和調查。



劇中的士司機徐英敏（尹燦榮飾）為了生計，開創了舉世無雙的特別服務 ——「鬼魂專用司機」，負責接送亡靈並協助他們完成最後心願；失憶女鬼姜智賢（方珉雅飾）則糊里糊塗地搭上英敏的空車後便賴著不走，自此與他攜手合作、侍奉逝者，也希望藉此找回過去，查出死亡真相。



童星出身、年僅21歲的尹燦榮去年憑藉殭屍劇集爆紅，長年飾演「主角童年」的他也終於告別學生角色，讓人好奇他將如何消化成熟穩重的「擺渡人」身份；據悉男團WINNER「門面擔當」金秦禹、《太陽的後裔》金玟錫亦確定參演劇集，引發粉絲關注！

花美男宿舍：《花書生熱愛史》

改編自網路小說，青春古裝韓劇《花書生熱愛史》以古代民宿為背景，講述打破既有觀念的寄宿家庭「梨花院頤和園」女主人尹端午（辛叡恩飾），和懷有不可告人秘密的寄宿生「花書生三人幫」：武科生姜山（厲雲飾）、富家子弟金時烈（姜勳飾）、名門之後鄭有夏（鄭乾柱飾）合力解開十三年前的神祕謎團，以及圍繞四人的心動羅曼史。



近年辛叡恩戲約不斷，今年還因為「霸凌宋慧喬」而聲名大噪，榮登一代惡女之餘，也讓她成功擺脫「收視毒藥」。過去曾獲封「國民初戀」接班人的她，今次也是首度挑戰古裝劇集，劇中她更被「古代F3」包圍，顏值滿分的四人幫肯定刷出火花！



２部Viu Original原創韓劇《Delivery Man》、《花書生熱愛史》分別在3月1日及3月20日「黃Viu煲劇平台」盛大首播，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。

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