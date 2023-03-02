神話二世終於來啦！隊長Eric&羅惠美結婚6年喜得貴子，適逢國慶日網友祝賀兼敲碗：「快上育兒節目！」

恭喜Eric羅惠美夫婦升格當爸媽！小孩一定超靚仔的啦~~

據神話隊長Eric所屬社向媒體透露，Eric妻子羅惠美於昨日生產、母子健康，Eric也極為欣喜，正在盡心地照顧妻子和寶寶。 兩人以羅惠美的休養恢復為優先，接受家人和朋友們發來的祝福，享受著幸福的時光。



Eric和演員羅惠美2017年7月結婚，去年8月宣佈懷孕消息，時隔6年終於升格為人父母。 Eric不僅是神話6名成員中最早結婚，也是最早迎來二世。目前神話成員裡JunJin和Andy都已娶妻，李玟雨、金炯完和申彗星則遲遲沒有消息。金炯完看得很開，去年底出演電台節目時表示：「反正已經晚了，不如就慢慢來」。



昨天剛好還是韓國五個「國慶日」之一的「三一節」，也讓不少韓國網友感慨別具意義。 還有網友打趣說既然Eric本名是「文晸赫」（문정혁），不如兒子就起名叫「題兒」，全名的韓文諧音是「問題兒」（문제아），即是調皮小孩的意思XD



也有很多人對寶寶的顏值感到期待，既然父母全都是明星，不如一起上育兒綜藝分享日常：「歐巴變成阿爸了！」、「居然已經結婚6年，恭喜恭喜」、「小孩不用看就知是美男」、「出生在三一節，生日就是公休日耶」、「羅惠美真的很漂亮，IG上Eric幫她拍的照片全部超美」、「 王子大人出世了！雖然育兒綜藝也許有點貪心，但還是期待一下XD」、「神話創造的小孩都會打醬油了，大哥的小孩才剛剛出生耶XD」。



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