【韓網熱門】前面那兩個綠色的人，只有我能看到嗎？…

NCT小分隊NCT DREAM近日在北美舉辦演唱會《THE DREAM SHOW 3 ： DREAM（ ）SCAPE》，cover表演H.O.T的《Candy》時，觀眾席有兩位穿著綠色熒光服的粉絲也站起來跳舞，但台上的成員不為所動、照常完成演出... 網友發問：「難道只有我能看到那兩個綠色的人嗎？」 XD

韓國網友評論：

1. 綠人跳得好棒啊！

2. 成員們真的很專業，怎麼能忍住不笑的！

3. 如果是我已經坐在地上笑哭了kkk

4. 雙人刀群舞耶，一看就是有備而來kkk

5. 他倆互相握手時真的笑噴kkk

6. 我還以為是編舞方面的提詞器kkk

7. 好像幼稚園才藝發表會上站在前邊的老師

8. 萬一成員們忘記編舞，這兩位就是活生生的小抄

9. 想看完整版

10. 注意力完全被綠人吸引kkk

11. 有沒有站姐出綠人的單獨飯拍？

12. 好可愛，現場氣氛真好啊

出處：https://theqoo.net/hot/3412565852

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