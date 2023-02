HYBE收購李秀滿股份，提前坐穩SM最大股東！「韓娛圈的小兒子」有望吞併K-Pop三大社之首，強調尊重SM藝人&看齊全球三大唱片公司

2月22日,HYBE發佈官方公告,宣佈已於今日購入李秀滿持有的14.8%股份,成為SM娛樂最大股東。業內分析認為,這是HYBE為下月在股東大會順利收購SM提前做好準備。

據悉,股權轉讓日原本定在3月6日,提早到今日是因為HYBE提前完成了支付。這樣一來,HYBE獲得了SM娛樂發行股票總數2381萬401股中的14.8%,順利成為SM最大股東。 SM創始人兼總製作人李秀滿則保留86萬8948股(3.65%)。

HYBE娛樂在公告中稱,在收購過程中對SM與李秀滿的股權結構問題進行了解決,以後會成為擁有模範股權結構、重視股東權益的企業。 公告中還提出了收購後的三項目標:融合雙方共同目標、在國際市場再創革新; 以多Label體系保障創作自主性、尊重SM固有色彩,運用自身商業網絡進行推廣; 支持SM藝人進軍海外,共同成為世界音樂市場的game changer。



還預告HYBE旗下的weverse和SM旗下的Bubble將進一步擴張,「跳脫韓國、確保世界級競爭力」; 繼續開拓K-POP全球潛在市場,「HYBE將和SM娛樂一起成為比肩全球三大唱片公司的企業」。

最後,HYBE對SM藝人及粉絲的擔憂表示理解,稱會尊重SM 3.0及所屬藝人、職員的價值感,一視同仁地尊重和珍視SM藝人; 叮囑部份管理層謹慎判斷和行動,避免造成混亂或影響未來合作:「從今開始,HYBE和SM娛樂將秉持共贏的Win Together思想,更積極與粉絲、藝人、構成員、股東溝通,寫手在世界舞台不斷提升K-POP產業的價值和影響力。」



這段時間「SM內斗」鬧得沸沸揚揚,先是李秀滿疑與SM領導層矛盾激化、有意將巨額股份賣給HYBE,接著SM理事之一、李秀滿妻侄李成秀多次發佈影片表示反對、揭發李秀滿不法行為。 過半數SM職員本月17日發佈聯合聲明反對收購、支持現任代表,SM藝人也在18日出席Circle Chart Music Awards 2022頒獎禮時不再在獲獎感言中提及李秀滿,側面表達了立場。 K-POP粉絲中也不乏反對聲音,除了對音樂市場多樣性的憂慮,也擔心HYBE不合理提高公演及周邊商品價格。

韓網友也對突如其來的收購公告感到不解:「語氣姿態好高啊,不知道的還以為已經收購了呢kk」、「SM粉絲和公司內部都在抗拒,就不能放手嗎」、「他們憑什麼要提供幫助,SM又不是活不下去」、「論經營經驗的話,是SM更多才對吧」。



SM娛樂公司成立於1995年,由歌手出身的李秀滿一手創立,多年來陸續推出H.O.T、神話、S.E.S、東方神起、Super Junior、少女時代、EXO、NCT等重量級藝人,可謂K-POP韓流興盛的開山始祖。 HYBE則是2005年由音樂製作人兼作曲家房時爀創立,2013年推出防彈少年團後獲得巨大成功,逐步收購Source Music、Pledis等娛樂公司,2021年由「BIG HIT」更名為HYBE。

▽:以下為HYBE官方推特公告全文:



OPEN LETTER TO FANS, ARTISTS, EMPLOYEES, AND SHAREHOLDERS OF SM ENTERTAINMENT pic.twitter.com/CsxqAmopFy