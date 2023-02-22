《代理公司》昔日恩師成強敵！處處受打壓讓李寶英怒丟辭呈！下週最終回可望上演大逆轉（EP.13 - 14）

[有雷]《代理公司》本週收視率再度創下自身最高，李寶英與生母相遇後，漸漸讓工作與生活找回平衡點，脫離藥物與酗酒。但卻意外得知昔日恩師前輩加入的對手陣營，一回到公司便從她的團隊開刀，氣憤之餘，更信守承諾丟出辭職信！

以下為防雷線



《代理公司》上演兄妹之爭，姜漢秀得知妹妹姜漢娜（孫娜恩飾）與下屬朴次長互有好感，先是想盡辦法公開羞辱朴次長，接下來則是與朴次長談條件，只要他順利與漢娜結婚，就能得到3000億韓元的報酬以及其他補償，即使條件如此豐厚，朴次長卻不願意成為漢娜的弱點，於是他毅然請辭離去，希望漢娜能在這場戰爭中勝出。



崔常務帶著錢找上了昔日被他趕出公司的劉正錫，他是高雅仁（李寶英飾）的前輩與恩師，但自己開著個小店賺不了什麼錢，加上女兒要結婚了又該有筆花費。高雅仁雖然貼心送上美麗又昂貴的婚紗，崔常務卻是讓劉正錫可以在VC旗下飯店的高級宴會廳舉辦婚宴。條件是劉正錫回到公司擔任高層，等待高雅仁離開就可接替她的位置。



高雅仁雖然驚訝，在公司內自然不能表現得太過驚慌讓小人得志，高層會議上崔常務與恩師立刻將砲火對準高雅仁，先是解散了她建立的優秀團隊，再開除剛剛才找到歸屬感的小秘書。連續出招讓高雅仁措手不及，她表明雖然理解前輩為了個人利益所做的選擇，但無法原諒。前輩對她欲言又止，看似有其他的目的，是否計劃來個大反撲呢？



崔常務始終在想辦法將高雅仁趕走，於是發動VC最大的客戶宇元集團中止執行中的廣告專案，讓公司6個月內無法達到50％的業績成長，高雅仁就必須離開公司。朴次長的離開讓漢娜心情大受打擊，早已沒了以往身為集團公主的意氣風發。不過這也讓高雅仁重新決定與漢娜在平等的地位上攜手合作，漢娜動用了自己私人的方式讓宇元集團廣告重新執行。但高雅仁仍覺得僅剩下三週，自己的承諾恐怕無法兌現，而丟出了辭職信。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞