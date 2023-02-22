HYBE收购李秀满股份，提前坐稳SM最大股东！「韩娱圈的小儿子」有望吞并K-Pop三大社之首，强调尊重SM艺人&看齐全球三大唱片公司

2月22日，HYBE发布官方公告，宣布已於今日购入李秀满持有的14.8%股份，成为SM娱乐最大股东。业内分析认为，这是HYBE为下月在股东大会顺利收购SM提前做好准备。

据悉，股权转让日原本定在3月6日，提早到今日是因为HYBE提前完成了支付。这样一来，HYBE获得了SM娱乐发行股票总数2381万401股中的14.8%，顺利成为SM最大股东。 SM创始人兼总制作人李秀满则保留86万8948股（3.65%）。

HYBE娱乐在公告中称，在收购过程中对SM与李秀满的股权结构问题进行了解决，以后会成为拥有模范股权结构、重视股东权益的企业。 公告中还提出了收购后的三项目标：融合双方共同目标、在国际市场再创革新; 以多Label体系保障创作自主性、尊重SM固有色彩，运用自身商业网络进行推广; 支持SM艺人进军海外，共同成为世界音乐市场的game changer。



还预告HYBE旗下的weverse和SM旗下的Bubble将进一步扩张，「跳脱韩国、确保世界级竞争力」; 继续开拓K-POP全球潜在市场，「HYBE将和SM娱乐一起成为比肩全球三大唱片公司的企业」。

最后，HYBE对SM艺人及粉丝的担忧表示理解，称会尊重SM 3.0及所属艺人、职员的价值感，一视同仁地尊重和珍视SM艺人; 叮嘱部份管理层谨慎判断和行动，避免造成混乱或影响未来合作：「从今开始，HYBE和SM娱乐将秉持共赢的Win Together思想，更积极与粉丝、艺人、构成员、股东沟通，写手在世界舞台不断提升K-POP产业的价值和影响力。」



这段时间「SM内斗」闹得沸沸扬扬，先是李秀满疑与SM领导层矛盾激化、有意将巨额股份卖给HYBE，接著SM理事之一、李秀满妻侄李成秀多次发布影片表示反对、揭发李秀满不法行为。 过半数SM职员本月17日发布联合声明反对收购、支持现任代表，SM艺人也在18日出席Circle Chart Music Awards 2022颁奖礼时不再在获奖感言中提及李秀满，侧面表达了立场。 K-POP粉丝中也不乏反对声音，除了对音乐市场多样性的忧虑，也担心HYBE不合理提高公演及周边商品价格。

韩网友也对突如其来的收购公告感到不解：「语气姿态好高啊，不知道的还以为已经收购了呢kk」、「SM粉丝和公司内部都在抗拒，就不能放手吗」、「他们凭什么要提供帮助，SM又不是活不下去」、「论经营经验的话，是SM更多才对吧」。



SM娱乐公司成立於1995年，由歌手出身的李秀满一手创立，多年来陆续推出H.O.T、神话、S.E.S、东方神起、Super Junior、少女时代、EXO、NCT等重量级艺人，可谓K-POP韩流兴盛的开山始祖。 HYBE则是2005年由音乐制作人兼作曲家房时爀创立，2013年推出防弹少年团后获得巨大成功，逐步收购Source Music、Pledis等娱乐公司，2021年由「BIG HIT」更名为HYBE。

▽：以下为HYBE官方推特公告全文：



OPEN LETTER TO FANS, ARTISTS, EMPLOYEES, AND SHAREHOLDERS OF SM ENTERTAINMENT pic.twitter.com/CsxqAmopFy — HYBE OFFICIAL (@HYBEOFFICIALtwt) February 22, 2023

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