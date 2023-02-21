《浪漫速成班》不僅「智室長」辛載夏，連鄭敬淏宿敵「完美M的宋准浩」尹碩賢也加入《模範計程車2》！

演員尹碩賢果然是擁有千面臉孔的演員，不同造型總是讓人很難認出是同一個人！最近他也出演了《浪漫速成班》，飾演第一集就登場的那位與崔直說鄭敬淏在線上PK解題速度與人氣的「完美M」補習班宋准浩老師喔！接著也步上「智室長」辛載夏的後塵出現在《模範計程車2》啦！

在SBS新金土電視劇《模範計程車2》中經營著非法賭博事業的「千金國際」的中階管理人尚南，由演員尹碩賢飾演，威脅著主角李帝勳並散發出反派的獨特氣場。在海外監禁求職的青年們並施以暴行的尚南，臉上總流露出強烈凶狠的眼神以及邪惡笑容，一登場就吸引觀眾們的目光。



演員尹碩賢於2004年以音樂劇出身，也出演過許多人氣音樂劇如《尋找金鐘旭》《Oh！當你沉睡時》《女神在看》《光的來信》等，在舞台演技方面獲得相當多肯定，深受許多舞台劇粉絲們的喜愛，屬於實力派演員。他也曾在tvN《海岸村恰恰恰》當中飾演帥警察銀哲的哥哥，五金行老闆金哲，在MBC《黑話律師》中則是飾演NR Forum核心成員之一富二代車勝泰，在SBS《災後調查日誌》中則是曾是演令人髮指的綁架殺人犯！相關報導在此_《海岸村恰恰恰》五金行老闆金哲「尹碩賢」變身暴力綁架犯！《災後調查日誌》太超過惹怒金來沅！



最近尹碩賢在tvN人氣韓劇《浪漫速成班》中則是在第一集就登場，與崔直說（鄭敬淏飾）PK線上解題的對手補習班「完美M」的宋准浩老師，不過因為實力懸殊解題解到一半還卡住重來。最近他更在SBS新作品《模範計程車2》以反派惡人登場，不管哪一種類型的角色都難不倒他。大家也能夠繼續再看到他的演出囉！

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