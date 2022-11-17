《海岸村恰恰恰》五金行老闆金哲「尹碩賢」變身暴力綁架犯！《災後調查日誌》太超過惹怒金來沅！

上週剛接檔《千元律師》而僅播出第一集的《災後調查日誌》大家開箱了沒？隸屬於消防局的孫浩俊與孔升妍在第一集就與剛被調來的警察金來沅合作逮住犯人，而這位難纏的綁架殺人慣犯竟是《海岸村恰恰恰》中的熟面孔「金哲」！

演員尹碩賢擁有豐富的話劇與音樂劇經歷，出演過的電視劇作品不算多，近期雖然有在《黑話律師》與《氣象廳的人們》中露臉，但令人印象最深刻的角色，應該就是人氣電視劇《海岸村恰恰恰》中的五金行老闆，寶拉爸爸金哲了！當時他燙著捲髮，劇中演出一位不體貼孕期老婆的粗線條男子。這次在《災後調查日誌》第一集就登場，演出與金來沅及孫浩俊對峙的綁架犯。



尹碩賢飾演一位冷血殺人慣犯，將夜歸落單女性綁架當做人質，雙方扭打後甚至造成人質的傷口大量失血，被害者趕緊自已反鎖在房內等待救援，尹碩賢則是若無其事的煮著雞湯，清理血跡，即使有鄰居敲門也非常平靜的對應，完全不露馬腳。金來沅一抵達犯罪現場，竟也被狡猾的他架著脖子挾持！出了名咬住就不放的「珍島犬」金來沅在關鍵時刻使出絕招，最終將他制伏。



即使上了救護車，嫌犯仍無悔意，還認為自己的犯罪相當完美，讓金來沅以及身邊的救護者孔升妍都怒火中燒！尹碩賢的精采演出也讓《災後調查日誌》第一集就獲得高收視率，以及許多觀眾們的好評。



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