《浪漫速成班》不仅「智室长」辛载夏，连郑敬淏宿敌「完美M的宋准浩」尹硕贤也加入《模范计程车2》！

演员尹硕贤果然是拥有千面脸孔的演员，不同造型总是让人很难认出是同一个人！最近他也出演了《浪漫速成班》，饰演第一集就登场的那位与崔直说郑敬淏在线上PK解题速度与人气的「完美M」补习班宋准浩老师喔！接著也步上「智室长」辛载夏的后尘出现在《模范计程车2》啦！

在SBS新金土电视剧《模范计程车2》中经营著非法赌博事业的「千金国际」的中阶管理人尚南，由演员尹硕贤饰演，威胁著主角李帝勋并散发出反派的独特气场。在海外监禁求职的青年们并施以暴行的尚南，脸上总流露出强烈凶狠的眼神以及邪恶笑容，一登场就吸引观众们的目光。



演员尹硕贤於2004年以音乐剧出身，也出演过许多人气音乐剧如《寻找金钟旭》《Oh！当你沉睡时》《女神在看》《光的来信》等，在舞台演技方面获得相当多肯定，深受许多舞台剧粉丝们的喜爱，属於实力派演员。他也曾在tvN《海岸村恰恰恰》当中饰演帅警察银哲的哥哥，五金行老板金哲，在MBC《黑话律师》中则是饰演NR Forum核心成员之一富二代车胜泰，在SBS《灾后调查日志》中则是曾是演令人发指的绑架杀人犯！相关报导在此_《海岸村恰恰恰》五金行老板金哲「尹硕贤」变身暴力绑架犯！《灾后调查日志》太超过惹怒金来沅！



最近尹硕贤在tvN人气韩剧《浪漫速成班》中则是在第一集就登场，与崔直说（郑敬淏饰）PK线上解题的对手补习班「完美M」的宋准浩老师，不过因为实力悬殊解题解到一半还卡住重来。最近他更在SBS新作品《模范计程车2》以反派恶人登场，不管哪一种类型的角色都难不倒他。大家也能够继续再看到他的演出罗！

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