《擁月》作家新劇《閃爍的西瓜》邀請薛仁雅，搭檔新生代人氣小鮮肉《弱美男英雄》崔顯旭&厲雲合作

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從《社內相親》女二號，成功晉升為新劇《Oasis》女一號的薛仁雅又有新作品啦！這一次是《擁抱太陽的月亮》陳秀完編劇的新作《閃爍的西瓜》女主。



除此之外，《二十五，二十一》、《弱美男英雄》的崔顯旭，與《解讀惡之心的人們》厲雲也在主演名單之中，引發網友們的關注。



《閃爍的西瓜》（閃亮的西瓜）講述模範生CODA少年，透過一間可疑的樂器行穿越回過去後，遇到了與他同齡的父親成為好友，還和神秘的少女展開了初戀的青春成長劇。

＊CODA少年意即「Child of Deaf Adults」，也就是「聾人的小孩」的縮寫，父母都是聾啞人士。

主演名單中，還有《模範家族》、《什麼都不想做》（夏日大罷工）的申銀秀，這部劇的選角名單，可以說是聚集了新生代相當有實力也兼具人氣的年輕演員們，目前正在等待選角定案，之後就會正式開拍。



這部作品更是由《擁抱太陽的月亮》、《Kill Me Heal Me》（殺了我治癒我）、《芝加哥打字機》的陳秀完編劇執筆，《要先接吻嗎？》、《花樣年華－生如夏花》孫政賢導演合作，黃金團隊讓人非常期待！



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