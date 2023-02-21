KARA朴奎利&朴敏英衰捲前男友詐欺案，韓媒：男朋友風險、遺憾的平行理論

KARA朴奎利昨（20）日驚傳被檢察廳以「參考人」（指犯罪嫌疑外的第三人）傳喚調查，此事爆發之後，韓媒紛紛聯想朴敏英的境遇。

根據今（21）日各大韓媒報導，首爾南部地方檢察廳表示，正在調查發行與藝術品相關聯的虛擬貨幣P公司代表A某，其涉嫌違反《資本市場法》與詐欺嫌疑。

P公司發行的虛擬貨幣號稱以「雕塑投資」的方式，能共同擁有高價美術品的虛擬貨幣，在韓國海內外都可以進行美術品的交易與拍賣。而A某恐涉嫌在發行虛擬貨幣的過程散布虛假訊息操縱市價。

所謂的「A某」即東遠建設前會長長孫宋子浩，現為Pica Project共同代表，Pica Project即檢方稱的「P公司」。而朴奎利為何捲入呢？朴奎利2019年與宋子浩交往，2021年9月分手，期間朴奎利曾擔任Pica Project美術館館長，並持有貨幣且銷售，所以被檢方列為參考人傳喚調查。

朴奎利一方聲明沒有參與非法行為，也沒有獲得任何不當利益，「會就最大限度協助調查」。



朴奎利的狀況馬上讓人聯想上週的朴敏英，韓國媒體紛紛以「男朋友風險」、「遺憾的平行理論」為標題報導。

朴敏英去年9月28日被韓國媒體《Dispatch》（D社）拍到與姜鍾賢交往，由於姜鍾賢數度捲入詐欺案也曾入獄服刑，這段戀情相當不受外界祝福，越演越烈後，兩人隔日閃電分手。

上週14日，姜鍾賢身為虛擬貨幣交易所Bithumb的實際所有者，涉嫌利用相關公司Vidente、INBIOGEN與Bucket Studio盜取公司資金，以及操控股價、發行可轉換公司債券等等行為獲取不當利益。

一開始曾傳出朴敏英涉嫌其中還被限制出境，但朴敏英隔日透過經紀公司Hook娛樂表示只是她只是參考人，誠實的接受了檢方的傳喚調查，而且也沒有被禁止出境。因為一開始的誤傳，聲明裡亦表達對於延遲說明立場感到抱歉。



雖然韓媒認為兩者狀況相似，但有些韓國網友覺得朴奎利更為倒楣，因為兩人早早就分手了，而且朴奎利在交往期間就被男友欺騙，原先以為宋子浩小她7歲，實際上小了12歲（2000年生）。

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