少時太妍IG PO《神鬼交易》畫面、和SM現況不謀而合？疑影射內鬥網：看公司這樣很無奈吧

公司出這種事,藝人應該都很無奈...

本以為已經落幕的SM經營權之爭,沒想到近日又在傳出新戰況,讓人看得暈頭轉向!姪子李成秀再度爆猛料,以數則罪狀指控李秀滿,包括「境外逃漏稅」、「aespa無法回歸」、「推大麻合法」,外加D社爆料李秀滿貪汙事件,連連投下震撼彈。



SM內部發生重大奪權爭議,讓粉絲都擔心自家團體的未來走向。aespa先前就因遲遲無法回歸引起粉絲不滿,讓成員數次道歉。而傳出預計在今年回歸的EXO,後續的回歸計畫也令愛麗擔憂,希望公司別再耽誤自家偶像。



昨日少女時代成員太妍在個人IG中放上一則動態,疑似是在影射近期公司內部紛爭。照片中為電影《神鬼交易》的畫面,這部2010年的電影大力譴責韓國司法腐敗,畫面中感嘆「哇,大家很努力呀,真的很努力」意外和公司現況不謀而合,讓網友留言「作為藝人一定很無奈」、「只能嘆氣了」



taeyeon's ig story



"wow~ everyone is really working hard, really working hard"

pic.twitter.com/fKA1J2vwtB