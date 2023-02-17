少時太妍IG PO《神鬼交易》畫面、和SM現況不謀而合？疑影射內鬥網：看公司這樣很無奈吧

公司出這種事，藝人應該都很無奈．．．

本以為已經落幕的SM經營權之爭，沒想到近日又在傳出新戰況，讓人看得暈頭轉向！姪子李成秀再度爆猛料，以數則罪狀指控李秀滿，包括「境外逃漏稅」、「aespa無法回歸」、「推大麻合法」，外加D社爆料李秀滿貪汙事件，連連投下震撼彈。



SM內部發生重大奪權爭議，讓粉絲都擔心自家團體的未來走向。aespa先前就因遲遲無法回歸引起粉絲不滿，讓成員數次道歉。而傳出預計在今年回歸的EXO，後續的回歸計畫也令愛麗擔憂，希望公司別再耽誤自家偶像。



昨日少女時代成員太妍在個人IG中放上一則動態，疑似是在影射近期公司內部紛爭。照片中為電影《神鬼交易》的畫面，這部2010年的電影大力譴責韓國司法腐敗，畫面中感嘆「哇，大家很努力呀，真的很努力」意外和公司現況不謀而合，讓網友留言「作為藝人一定很無奈」、「只能嘆氣了」



taeyeon's ig story



"wow~ everyone is really working hard, really working hard"

pic.twitter.com/fKA1J2vwtB — (@taengirenes) February 16, 2023

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