《魷魚遊戲》李政宰角色身份可能發生大轉變！李秉憲會不會變成主軸人物呢？

2021年在全球引爆韓劇熱潮的Netflix《魷魚遊戲》，預計於2024年公開第二部，新作品將如何展開已經引爆各種猜測。

當下獲得最多關注的一種猜測就是456號選手奇勳（李政宰 飾）的角色將發生轉變。



美國娛樂媒體「Screenrant」推測稱神秘的FrontMan黃仁浩（李秉憲 飾）將會成為《魷魚遊戲》第二部的主要人物。



此前該劇的導演黃東赫曾在某次採訪中提到第二部時就透露過黃仁浩的背景，他曾經是一名警察，「某些警察的惡行並不只存在於韓國，這是我想要展現給觀眾們的，第二季裡會就這個主題描述更多的故事。 」圍繞社會腐敗和強者、弱者關係的《魷魚遊戲》，新一季中黃仁浩如何倒向強者這一邊將成為了看點之一。

也許是「Screenrant」參考了黃導演的採訪，於是就有了第二季的背景可能是跟隨黃仁浩的警衛員或者警察的猜測。警衛員和警察出身類似，且接受過武器訓練，是一群已經對暴力行為脫敏的人，早在《魷魚遊戲》第一季結束後就有觀眾推測「奇勳在紅、藍中選擇了紅色，將會成為警衛」，第二季裡456號奇勳的身份或將發生改變，從參賽者變成了警衛。 奇勛在魷魚遊戲中獲得勝利，贏得巨款，但這筆錢也沾滿了他人的鮮血，奇勛對此又愛又恨，第二季裡他的心情會發生何種變化，也非常值得期待。



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