少时太妍IG PO《神鬼交易》画面、和SM现况不谋而合？疑影射内斗网：看公司这样很无奈吧

公司出这种事，艺人应该都很无奈．．．

本以为已经落幕的SM经营权之争，没想到近日又在传出新战况，让人看得晕头转向！侄子李成秀再度爆猛料，以数则罪状指控李秀满，包括「境外逃漏税」、「aespa无法回归」、「推大麻合法」，外加D社爆料李秀满贪污事件，连连投下震撼弹。



SM内部发生重大夺权争议，让粉丝都担心自家团体的未来走向。aespa先前就因迟迟无法回归引起粉丝不满，让成员数次道歉。而传出预计在今年回归的EXO，后续的回归计画也令爱丽担忧，希望公司别再耽误自家偶像。



昨日少女时代成员太妍在个人IG中放上一则动态，疑似是在影射近期公司内部纷争。照片中为电影《神鬼交易》的画面，这部2010年的电影大力谴责韩国司法腐败，画面中感叹「哇，大家很努力呀，真的很努力」意外和公司现况不谋而合，让网友留言「作为艺人一定很无奈」、「只能叹气了」



taeyeon's ig story



"wow~ everyone is really working hard, really working hard"

pic.twitter.com/fKA1J2vwtB — (@taengirenes) February 16, 2023

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