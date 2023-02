D社爆料李秀滿貪污SM娛樂7443億，曾被國際刑警通緝、判刑2年：「貪慾惹來禍端」

SM娛樂內斗連日來愈演愈烈,繼昨日李秀滿被侄子李成秀曝光逃稅等行徑後,今日D社也帶著詳盡資料出手了!還調侃「SM」已經不再是「Soo Man」,而是「Show me the Money」……

D社獨家入手當年的法院判決,表示SM娛樂的開端就是建立在李秀滿的貪污之上:1999年,李秀滿從SM娛樂和子公司賬戶取出11.5億韓元再假裝投資給SM娛樂,以此虛假增資手段讓SM娛樂在韓國科斯達克上市,短短一年內11億就變成了900億。 因此,李秀滿在2003年遭到國際刑警通緝,隨後主動返韓,被法院以貪污罪等判處有期徒刑2年、緩刑3年。



i think we’ve arrived in a generation where ppl don’t know lee soo man was wanted by interpol and fled korea in 2002 and returned in 2003 and was arrested upon arrival pic.twitter.com/BdcqepQYQJ