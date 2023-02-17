D社爆料李秀滿貪污SM娛樂7443億，曾被國際刑警通緝、判刑2年：「貪慾惹來禍端」

SM娛樂內斗連日來愈演愈烈，繼昨日李秀滿被侄子李成秀曝光逃稅等行徑後，今日D社也帶著詳盡資料出手了！還調侃「SM」已經不再是「Soo Man」，而是「Show me the Money」……

D社獨家入手當年的法院判決，表示SM娛樂的開端就是建立在李秀滿的貪污之上：1999年，李秀滿從SM娛樂和子公司賬戶取出11.5億韓元再假裝投資給SM娛樂，以此虛假增資手段讓SM娛樂在韓國科斯達克上市，短短一年內11億就變成了900億。 因此，李秀滿在2003年遭到國際刑警通緝，隨後主動返韓，被法院以貪污罪等判處有期徒刑2年、緩刑3年。



i think we’ve arrived in a generation where ppl don’t know lee soo man was wanted by interpol and fled korea in 2002 and returned in 2003 and was arrested upon arrival pic.twitter.com/BdcqepQYQJ — (@jeijoong) October 25, 2020

在這期間（2001~2005），李秀滿一家通過倒賣SM股票賺進170億（母10億、父54億餘、李秀滿本人105億）; 之後通過收購個人公司、無償增資、低買高賣等操作，在23年間通過SM股票賺進4500億。

此外，李秀滿在創立SM娛樂同時還建立了另外兩家子公司「S.M. Enterprise」和「LIKE企劃」，規定SM需向S.M. Enterprise支付專輯銷售額的20%作為經濟人業務費用、向LIKE企劃支付專輯銷售額的15%作為音樂製作費用。 因此，李秀滿不僅作為SM理事收取月薪，還作為子公司老闆從SM陸續拿走1793億。 其中2000年時，SM的營業利潤才18.5億、李秀滿卻拿到21億，2002至2004年更因此出現赤字，還間接導致SM股價連年下滑。

接著，李秀滿的野心轉向世界級。 2019年在香港建立CT Planning Limited包攬SM藝人進軍海外的簽約，向海外合作方（Capitol Records、華納音樂）收取6%製作費，以此進行境外逃稅。



D社認為，李秀滿通過SM股票和兩家子公司斂財多年，加上其手中剩餘股票以今日市值可兌換1150億韓元-133-23年間侵吞SM娛樂資產總額高達7443億韓元 。

李成秀去年3月接受采訪時仍站在李秀滿這一邊，稱雖然每年把銷售額的6%支付給李秀滿作為知識版權費，但公司是依靠李秀滿才把蛋糕做大、且全世界找不到第二位這樣的製作人，所以甘之如飴，最擔心的反而是李秀滿隱退。 D社認為SM股東和高層一直知道錢流入了李秀滿的口袋，不必到現在才喊委屈; 而李秀滿也不是慘遭侄子背叛，而是自己無邊的貪慾招來禍端。



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