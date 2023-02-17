甄美里終於發聲！主張「經濟案件」自己也是受害者，還誇獎「準女婿」李昇基：「他很會照顧人，充滿希望和能量」

甄美里在女兒李多寅和李昇基即將結婚之際，對圍繞的各種疑惑和爭議開了口。 她表示：「沒想到戴上一次的醜陋的形象會持續這麼久，不僅是我和女兒們，連即將成為新家人的昇基都受到影響，真的很抱歉，也很累。」

甄美里丈夫李洪憲在2011年因「操縱股價」獲取不當利益而被判刑、2016年再次操縱股價被審判，不過二審被判無罪。甄美里表示：「虛假公示帶來的不正當的利益，這筆錢是公司資金，以他個人名義連一塊錢都不能花，實際上也沒有使用在個人或家人上，在審判過程中都解釋過。小額股東因財務欺詐造成的損失爲由提出了民事訴訟，但都沒有任何問題。」

她還提到過去牽涉到自己的傳銷欺詐 JU 事件，當時損失金額達2萬億韓元。她說：「有很多被歪曲的地方，我也是受害者。（朱水道會長）沒有按時支付化妝品貨款，只在我參加 JU 的活動時，才會像誘餌一樣給我一點，剛開始我不知道，結果落入他們的圈套。因為投資金額太大，無論如何都想收回，所以參加了晚宴活動，只要抓住麥克風，就會支付一部分貨款。雖然很愚蠢我也被騙了，但當時無法解釋。」



而女兒李多寅過去在自己的 IG 上傳：「我的客廳裡也有電視了」的文章，吸引大眾的視線。對此，甄美里表示：「女兒們說在演戲的時候需要看電視，所以花49萬韓元買了。」上傳的時間和方式都不合適，如果看到的人感到不舒服，我想代替她道歉。



此外，甄美里還表達對準女婿李昇基的愛意，她說：「男女之間的愛情似乎誰也阻擋不了，父母的心都是一樣的，能有一個端莊又健壯的男人做女婿，已經是非常值得感謝的事情了。正如大家所知，他非常勇敢，很會照顧人、充滿希望和能量，隨著昇基作為家人加入後，家裡的氣氛變得明朗很多。」



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