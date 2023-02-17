D社爆料李秀满贪污SM娱乐7443亿，曾被国际刑警通缉、判刑2年：「贪欲惹来祸端」

SM娱乐内斗连日来愈演愈烈，继昨日李秀满被侄子李成秀曝光逃税等行径后，今日D社也带著详尽资料出手了！还调侃「SM」已经不再是「Soo Man」，而是「Show me the Money」……

D社独家入手当年的法院判决，表示SM娱乐的开端就是建立在李秀满的贪污之上：1999年，李秀满从SM娱乐和子公司账户取出11.5亿韩元再假装投资给SM娱乐，以此虚假增资手段让SM娱乐在韩国科斯达克上市，短短一年内11亿就变成了900亿。 因此，李秀满在2003年遭到国际刑警通缉，随后主动返韩，被法院以贪污罪等判处有期徒刑2年、缓刑3年。



i think we’ve arrived in a generation where ppl don’t know lee soo man was wanted by interpol and fled korea in 2002 and returned in 2003 and was arrested upon arrival pic.twitter.com/BdcqepQYQJ — (@jeijoong) October 25, 2020

在这期间（2001~2005），李秀满一家通过倒卖SM股票赚进170亿（母10亿、父54亿余、李秀满本人105亿）; 之后通过收购个人公司、无偿增资、低买高卖等操作，在23年间通过SM股票赚进4500亿。

此外，李秀满在创立SM娱乐同时还建立了另外两家子公司「S.M. Enterprise」和「LIKE企划」，规定SM需向S.M. Enterprise支付专辑销售额的20%作为经济人业务费用、向LIKE企划支付专辑销售额的15%作为音乐制作费用。 因此，李秀满不仅作为SM理事收取月薪，还作为子公司老板从SM陆续拿走1793亿。 其中2000年时，SM的营业利润才18.5亿、李秀满却拿到21亿，2002至2004年更因此出现赤字，还间接导致SM股价连年下滑。

接著，李秀满的野心转向世界级。 2019年在香港建立CT Planning Limited包揽SM艺人进军海外的签约，向海外合作方（Capitol Records、华纳音乐）收取6%制作费，以此进行境外逃税。



D社认为，李秀满通过SM股票和两家子公司敛财多年，加上其手中剩余股票以今日市值可兑换1150亿韩元-133-23年间侵吞SM娱乐资产总额高达7443亿韩元 。

李成秀去年3月接受采访时仍站在李秀满这一边，称虽然每年把销售额的6%支付给李秀满作为知识版权费，但公司是依靠李秀满才把蛋糕做大、且全世界找不到第二位这样的制作人，所以甘之如饴，最担心的反而是李秀满隐退。 D社认为SM股东和高层一直知道钱流入了李秀满的口袋，不必到现在才喊委屈; 而李秀满也不是惨遭侄子背叛，而是自己无边的贪欲招来祸端。



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