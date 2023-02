HYBE收購SM股份成最大股東，會保障SM歌手權益 VS HYBE一家獨大，期待中夾雜著擔憂

防彈少年團所屬經紀公司HYBE娛樂收購SM娛樂,是會一家獨大,再無對手,還是雙方能夠相輔相成,形成共贏局面?

日前,SM娛樂創始人李秀滿突然被高管層踢出公司,隨後HYBE娛樂宣布已經收購了李秀滿持有的SM 14.8%的股份,並稱還將於3月繼續收購25%的股份,就這樣成為了SM新一任最大股東,事情曝光後在娛樂圈引發地震,一個是曾經引領K-POP前進的龍頭老大,旗下擁有BoA、東方神起 、Super Junior、少女時代、SHINee、f(x)、EXO、NCT、RED VELVET、aespa等一流愛豆團,一個是推動K-POP更上一層樓的後起之秀,僅憑防彈少年團一個團就從原來的「老破」小公司晉升為國際知名企業,還擁有SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN、 LE SSERAFIM、NEW JEANS等實力愛豆團,發展前景很好。



