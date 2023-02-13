HYBE收購SM股份成最大股東，會保障SM歌手權益 VS HYBE一家獨大，期待中夾雜著擔憂

防彈少年團所屬經紀公司HYBE娛樂收購SM娛樂，是會一家獨大，再無對手，還是雙方能夠相輔相成，形成共贏局面？

日前，SM娛樂創始人李秀滿突然被高管層踢出公司，隨後HYBE娛樂宣布已經收購了李秀滿持有的SM 14.8%的股份，並稱還將於3月繼續收購25%的股份，就這樣成為了SM新一任最大股東，事情曝光後在娛樂圈引發地震，一個是曾經引領K-POP前進的龍頭老大，旗下擁有BoA、東方神起 、Super Junior、少女時代、SHINee、f（x）、EXO、NCT、RED VELVET、aespa等一流愛豆團，一個是推動K-POP更上一層樓的後起之秀，僅憑防彈少年團一個團就從原來的「老破」小公司晉升為國際知名企業，還擁有SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN、 LE SSERAFIM、NEW JEANS等實力愛豆團，發展前景很好。



新公司收購老企業，被一部份人堪稱是K-POP歷史與未來的融合，期待雙方共贏局面的同時也在擔心今後的K-POP界是否是HYBE一家獨大。 從共贏的角度來看，首先被廣大粉絲和網友提及到的就是「跋扈藝人權益」這一條，HYBE娛樂對於無差別惡評和謠言等一直都是果斷、強硬態度，在收購SM娛樂之後，SM娛樂旗下藝人勢必也會受到同樣的保護。 另一點則是HYBE很擅長製作展現自家藝人多元化魅力的物料，SM的藝人也可享有同樣的待遇，同時SM娛樂又保有K-POP界唯一的「曠野」世界觀，若將此世界觀融入到HYBE的自製物料中，想必內容會更加豐富。

反之也有不少人擔憂HYBE做大做強的同時K-POP會變成「一言堂」，從原本的競爭關係突然變成同吃一鍋飯的家人，兩家公司都擁有強烈且鮮明的風格色彩，這些風格是否會延續下去還是個問號。 K-POP界需要多元化，如果HYBE成為行業領頭人，是否會抹殺掉SM原有的風格與特色，SM娛樂的家族演唱會一直都是業界標杆式的存在，有不少粉絲是衝著SM名頭去追旗下的愛豆團，被HYBE收購之後是否會改走HYBE擅長的路線，至今還不能下定論。 同時，原本就在三大社的夾擊之下艱難生存的中小型娛樂公司，遇到HYBE這樣的「恐龍企業」，也許今後更難有活路。

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