HYBE收购SM股份成最大股东，会保障SM歌手权益 VS HYBE一家独大，期待中夹杂著担忧

防弹少年团所属经纪公司HYBE娱乐收购SM娱乐，是会一家独大，再无对手，还是双方能够相辅相成，形成共赢局面？

日前，SM娱乐创始人李秀满突然被高管层踢出公司，随后HYBE娱乐宣布已经收购了李秀满持有的SM 14.8%的股份，并称还将於3月继续收购25%的股份，就这样成为了SM新一任最大股东，事情曝光后在娱乐圈引发地震，一个是曾经引领K-POP前进的龙头老大，旗下拥有BoA、东方神起 、Super Junior、少女时代、SHINee、f（x）、EXO、NCT、RED VELVET、aespa等一流爱豆团，一个是推动K-POP更上一层楼的后起之秀，仅凭防弹少年团一个团就从原来的「老破」小公司晋升为国际知名企业，还拥有SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN、 LE SSERAFIM、NEW JEANS等实力爱豆团，发展前景很好。



新公司收购老企业，被一部份人堪称是K-POP历史与未来的融合，期待双方共赢局面的同时也在担心今后的K-POP界是否是HYBE一家独大。 从共赢的角度来看，首先被广大粉丝和网友提及到的就是「跋扈艺人权益」这一条，HYBE娱乐对於无差别恶评和谣言等一直都是果断、强硬态度，在收购SM娱乐之后，SM娱乐旗下艺人势必也会受到同样的保护。 另一点则是HYBE很擅长制作展现自家艺人多元化魅力的物料，SM的艺人也可享有同样的待遇，同时SM娱乐又保有K-POP界唯一的「旷野」世界观，若将此世界观融入到HYBE的自制物料中，想必内容会更加丰富。

反之也有不少人担忧HYBE做大做强的同时K-POP会变成「一言堂」，从原本的竞争关系突然变成同吃一锅饭的家人，两家公司都拥有强烈且鲜明的风格色彩，这些风格是否会延续下去还是个问号。 K-POP界需要多元化，如果HYBE成为行业领头人，是否会抹杀掉SM原有的风格与特色，SM娱乐的家族演唱会一直都是业界标杆式的存在，有不少粉丝是冲著SM名头去追旗下的爱豆团，被HYBE收购之后是否会改走HYBE擅长的路线，至今还不能下定论。 同时，原本就在三大社的夹击之下艰难生存的中小型娱乐公司，遇到HYBE这样的「恐龙企业」，也许今后更难有活路。

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