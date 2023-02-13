這個可愛的小女生，長大之後會成為K-POP界頂流女團成員！

說的就是BLACKPINK的成員Rosé啦！

Rosé是BLACKPINK的主唱，日前她在個人IG上更新了童年照片，梳著蘑菇頭的小Rosé小臉肉嘟嘟的，像一個飽滿的蘋果，豎著肉肉的手指貼在臉上，露出甜甜的笑容，單眼皮加上一雙不太大的眼睛，卻也可愛到讓人忍不住想要親一親。 另一張照片裡，小小一隻的Rosé被爸爸摟在懷裡，在爸爸安全感爆棚的臂膀之下，Rosé更顯的嬌小。 看得粉絲和網友們忍不住留言：「太可愛了」、「好像摸一摸她的小肉臉」、「像個開心的小精靈」等。



今年26歲的Rosé實現了蛻變，舞台上颯爽、撩人的她被粉絲們稱為「澳洲野玫瑰」，曾經一頭金髮的她閃耀全場，金色髮絲隨風飄揚，這個名場面曾經還引起了一陣流行，可見Rosé的魅力真的很大。



作為Saint Laurent的全球大使和 Tiffany.co 的全球代言人，Rosé的時尚資源也好到爆，經常出現在著名時尚雜誌封面上，並受邀參加了許多時尚活動，每一次亮相都驚艷全場，氣質絕佳。



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