「王牌編劇」金銀淑因台詞太肉麻，讓男演員們超尷尬！孔劉：「我還問過李棟旭這台詞是在搞笑嗎」

「王牌編劇」金銀淑曾寫過不少作品，近日 The qoo 就有網友整理金編寫過的台詞，因為太肉麻讓男主角都超級尷尬，一起來看看吧 XD

首先是《巴黎戀人》裡，韓社長說著：「寶寶呀，走吧！」這句真的讓人心空啊！而朴信陽曾在《強心臟》透露：「這是什麼？這在開玩笑嗎？剛開始還以爲是在逗女主角，臉變得紅通通的，出了一身冷汗，這種台詞要怎麼說啊？還一邊拍一邊詢問周圍工作人員意見，他們都說了OK，但我還是各種不確定。」



還有修赫對苔玲告白：「這裡面（指著自己的心）有妳！雖然不知道妳心裡有誰，但我心裡有妳，就算妳不看著我，但我眼裡只有妳。」這也讓李東健曾在《Radio Star》「吐嘈」：「現實生活中，真的有人能說出這種話嗎？」



《鬼怪》中，金信對著恩晫說道：「跟妳在一起的時光都非常耀眼，因為天氣好，因為天氣不好，因為天氣剛剛好。每一天，都很美好」 成為了經典台詞。孔劉曾說過：「我也確實老了，台詞第一次沒能馬上理解，我還經常問李棟旭『這個台詞是在搞笑嗎？』我的品味真的是過時了啊！」



在《繼承者們》中，金嘆對車恩尚告白：「我...是不是喜歡上你了。」 李敏鎬在採訪時也曾表示：「看劇本的時候覺得這句台詞很新鮮，還以為是打錯字了呢！當時我心裡在想，原來還可以這樣告白，還有這樣子的台詞。」



還有《太陽的後裔》裡，姜慕妍哭著說抱歉，柳時鎮則對她說：「這個男人、那個男人，擔心的男人也太多了吧？別那麼多情，姜醫生從此只擔心我就好了。」 在記者會上，雖然宋仲基表示沒有覺得太肉麻，但晉久則爆料：「仲基哥真的是很有男人味的性格，看了劇本後，偶爾會打電話來說『哥，這句台詞也太不像話了吧！』。」



不過...這幾句真的都成為經典台詞啊！而金編即使不寫愛情劇，在復仇劇《黑暗榮耀》中也是有不少金句，像是「我需要的不是王子，能跟我一起跳行刑舞的劊子手，才是我需要的」、「我絕不留情，也註定不會贏來榮耀」等，也期待3月10日第二部分上線啊！



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