《黑暗榮耀》Part.2！除了宋慧喬之外，還想看到她痛快復仇

《黑暗榮耀》Part.2，不僅期待文同珢（宋慧喬 飾）的猛烈復仇，還希望看到這一位的崛起！

《黑暗榮耀》成了《魷魚遊戲》之後又一大火的韓劇，宋慧喬領銜主演，林智妍、李到晛、鄭星一以不俗的演技配合喬妹，為觀眾們呈獻了一部暢快淋漓的復仇大劇。 在一眾配角中，廉惠蘭扮演的幫傭阿姨「姜賢南」同樣表現亮眼，在她的扮演之下，姜賢南成了劇中為數不多的開心果，為沉重的劇情增添了一絲色彩。



姜賢南的生活同樣悲涼淒慘，她是家暴受害者，雖然和同珢的復仇對象不同，但機緣巧合之下成了同珢的得力助手，兩個有著傷痛的女人互相撫慰、一起籌備著復仇計畫。 身為女主的同珢肯定有更多的戲份，Part.2中會詳細描寫她反擊的過程，很有可能不合法，但一定不會讓觀眾們失望。



但姜賢南呢？ 劇中描寫她家事的筆墨並不多，但在廉惠蘭的生動演繹之下，我們看到了不同於一般受害人恐懼、驚慌，而是充滿生命力，甚至活得可愛到燦爛奪目的賢南，正如她自述的那般，」雖然我被家暴，但其實我是開朗的女人，爽朗性格和豁達態度深入人心。 賢南曾表示過想要殺死家暴的老公，即使知道《黑暗榮耀》的重心是同珢，卻依舊期待Part.2中能看到賢南對殘暴老公的爽快回擊。

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