正面突破！徐睿知出演《SNL Korea》竟玩「精神操控」梗，觀眾反響不一：美化犯罪vs.無可厚非

昨晚的成人脫口秀《SNL Korea 7（週六夜現場：韓國版）》請來徐睿知出演，圍繞她的負面標籤「精神操控」「硬邦邦」展開諷刺搞笑內容，在韓國觀眾中褒貶評價不一。

徐睿知開場時表示第一次在很多人面前表演喜劇有些緊張，會放下形象包袱努力表現。 MC申東燁問打算如何努力，徐睿知：「我會對《SNL Korea 7》團隊進行精神操控！」申東燁附和說徐睿知的特長就是精神操控，問有沒有人想嘗試被操控，出演人員紛紛舉手說「我要」，引起笑聲一片。



節目中的「夏娃美容室」環節，徐睿知飾演院長幫金元勛飾演的客人洗頭髮，說：「客人，您的後脖子僵硬得非常嚴重。」金元勛表示確實有點硬邦邦，徐睿知笑著糾正說是結實，雙方爭執起來，徐睿知打了一下金元勛的脖子。 此前徐睿知曾被爆出要求男友金正賢在跟少女時代徐玄拍戲時表現得「硬邦邦」，被指進行「精神操控」。



另一個環節「徐睿GPT」裡，徐睿知對圍繞金秀賢的爭議和謠言進行了諷刺。 徐睿知曾被捲入「劈腿金秀賢兄弟」的先前特嚚，直到最近才親自進行否認。 節目裡，金元勛被同事們說閒話卻無力反抗，徐睿知對他說：「真正丟臉的是什麼話都說不出，只是安靜地坐著被人嚼舌頭。 那是多麼委屈啊。 我也經曆過很多次。」



節目最後，徐睿知發表感言，感謝節目組給她直面過往爭議的機會，表示不會忘記今天。

很多網友感到難以置信，認為節目內容美化犯罪、並不好笑，甚至建議徐睿知退出演藝圈：「這算什麼幽默？」「當時讓對手戲演員難過到哭，現在竟拿來當搞笑素材嗎？ 水準可見一斑」「支持她拍作品，但這種節目對她沒有幫助」。 也有人認為真正犯錯的是金正賢，而且當事人都是成年人，已經道歉便無可厚非。



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