BIGBANG前成員勝利昨日凌晨低調出獄，9項罪名全承認、服刑一年半回歸社會

BIGBANG前成員勝利因安排色情招商、海外賭博、貪污等9罪名被判刑1年6個月，去年5月開始服刑，已於昨日（9日）上午5點低調出獄。

勝利於2019年初捲入「Burning Sun事件」，涉嫌賭博、性交易、安排性交易等9項罪名：為海外投資人安排性交易，本人也參與嫖娼; 以Monkey Museum品牌使用費等名義貪污Burning Sun資金5.26億韓元，並以職員律師費名義竊取Yuri Holdings公司資產2千萬餘韓元; 在美國拉斯維加斯賭博花掉22億韓元、兌換100萬美元籌碼; 未進行相關申報違反外匯交易法; 飲酒期間與客人發生口角隧指使黑道進行威脅等。



勝利在審判期間承認全部罪行，並於2020年1月遭到不拘留起訴（警方和檢方兩次申請拘留均被法院駁回），同年3月入伍接受軍事法庭審判。 2021年8月一審被判3年有期徒刑，次年1月二審期間主張刑罰過重，成功獲得減刑至1年6個月。

根據韓國兵役法，被判1年6個月以上有期徒刑的軍人將自動退伍，因此勝利在去年5月最高法院確定該量刑後即從國軍監獄轉移至民間監獄。 此前有報道稱勝利本應在2月11日刑滿、本次為提前2天出獄，韓國法務部則表示出獄日期屬於個人信息、無法確認。

事實上，勝利的演藝事業早在4年前已畫上句號。 Burning Sun事件曝光後，YG娛樂宣佈取消勝利原定在大阪和雅加達的演出，且不會再為他安排任何行程。



隨後韓媒又爆出鄭俊英偷拍聊天室事件，勝利也在其中。 因影響過於惡劣，韓國三大台網絡重播業者POOQ宣佈永久下架《兩天一夜》《黃金漁場》《我獨自生活》《我們結婚了》中與勝利和鄭俊英有關的集數。

2019年3月11日，勝利在個人IG PO長文宣佈退出BIGBANG及娛樂圈，積極配合調查：「感謝過去10年來各國粉絲給我的喜愛，為了YG和BIGBANG的名譽，我到此為止了。」因為Instagram拒絕為性犯罪者提供服務，勝利擁有800多萬粉絲的IG賬號（@seungriseyo）也在去年5月遭到註銷。



對於他的出獄消息，韓網民亦持冷淡態度：「這麼快就出獄了？ 人生真容易啊」、「居然就這樣回歸社會了」、「歌手是當不成了，可能會做YouTuber吧」、「吃塊白豆腐，以後善良地生活吧」。

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