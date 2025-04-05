徐睿知「操控門」後首次出演綜藝節目，坦言：民眾對我誤會太深

韓國演員徐睿知日前通過TV朝鮮綜藝《食客許英萬的白飯紀行》正式回歸公眾視野，這是她歷經2021年「操控門」風波後首度亮相綜藝節目。 節目中她第一次公開談及近年承受的輿論壓力，直言：「被誇大誤解的情況比想像中嚴重。」此番發言迅速引發韓國論壇Theqoo逾7萬點閱熱議，更牽動其與金秀賢的陳年舊事再度發酵。

在江原道原州市取景拍攝時，徐睿知提及此地正是其代表作《雖然是精神病但沒關係》拍攝地，面露懷念神情。 面對主持人許英萬提問「演員生涯是否艱難」，她坦言：

「當然有很多，但這不是一兩天的事，我認為應該學會接受並走過去。 隨著時間推移，發現有很多人對我產生了比我想像中更嚴重的誤會，這讓我承受了巨壓力排山倒海而來。」這段隱晦表態被韓媒解讀為對近年連串爭議的正式回應。



事實上，徐睿知早於3月13日便透過官方粉絲咖啡廳發表長文，針對海外網友質疑「金秀賢戀愛劈腿」的留言強硬表態：「我和他（金秀賢）及他哥哥毫無瓜葛，連解釋都覺得荒謬！」文中更以「窒息」形容長期遭謠言中傷的痛苦，該文發佈後旋即登上Naver熱搜榜首。

此時重提舊事時機敏感——金秀賢正因與已故演員金賽綸的緋聞遭民眾口誅筆伐，徐睿知的聲明意外形成「緋聞連環爆」效應。2021年韓媒《Dispatch》曝光徐睿知涉嫌對前男友金正賢實施精神控制，包括要求其刪除與女演員徐賢的所有親密戲份，引發輿論譁然。



此外，為週六夜晚注入爆笑能量的真實喜劇秀《SNL Korea》節目組於近日宣佈：徐睿知將擔任第二期主持人。 此次跨界挑戰令粉絲大感驚喜，徐睿知也坦言：「完全沒想到能站上韓國頂級喜劇節目的舞台，真的非常榮幸。」她更堅定表示：「我會全力以赴用，所有能量讓觀眾開懷大笑！」以獨特氣質與演技著稱的徐睿知，首度挑戰即興喜劇與辛辣惡搞的表現，無疑為節目增添新鮮看點。 消息公佈後，網友紛紛熱議：「徐睿知的冷幽默遇上《SNL》會擦出什麼火花？」「已經開始期待她的顛覆形象了！」



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