朴恩斌的新人生角色《無人島的DIVA》受困無人島15年後重新挑戰自己夢想的女歌手！

演員朴恩斌在演出《非常律師禹英禑》後深受光大觀眾喜愛，也進行全球粉絲見面會，而她的下一部作品也令大家期待。《無人島的DIVA》她將變身為受困無人島15年後幸運獲救，重新挑戰自己夢想的少女。

《無人島的DIVA》劇情描述一位少女「木荷」為了站上夢想的舞台而參加選秀活動，沒想到在途中卻意外擱淺在無人島，這一受困就是15年，幸運獲救後她仍再度向自己的夢想前進。是一部激勵人心的電視劇。由《德魯納酒店》《黑話律師》導演吳忠煥執導，由擅長溫暖人性故事的《皮諾丘》作家朴惠蓮執筆，這也將是吳導演與朴作家繼《當你沉睡時》與《Start Up我的新創時代》後第三度合作，加上朴恩斌的演出，備受期待。



朴恩斌在劇中所飾演的徐木荷一角，即使在艱難的生活中仍不失去笑容與希望，時隔15年她從無人島被救出後，面對嶄新的陌生世界以及人群，她比任何人更珍惜更愉快度過著每一天，而始終不變的是成為歌手的夢想，木荷仍不忘記朝著這個夢想前進。由朴恩斌展現獨特陽光魅力，相信她將再度打造自己的人生角色。



朴恩斌在前作品《非常律師禹英禑》以及女扮男裝的古裝劇《戀慕》表現都相當出色，甚至不僅在韓國，在海外也相當受到觀眾們的喜愛，更是獲得了許多國際獎項的肯定。朴恩斌也表示自己將會好好準備這個新的角色木荷，也請大家期待她的回歸。《無人島的DIVA》將於2023年上半年開始拍攝。



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