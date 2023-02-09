李棟旭第一次看Pokémon動畫就過度投入！誤以為小智在L社兼職，心疼「小不點拯救世界」哭訴再也不想看

近日李棟旭又在聊天app開啟話癆模式，抒發他在健身房看動畫片的感慨體驗，真是個敏感溫柔又開朗的男人啊XD

李棟旭自從開通粉絲聊天app服務後三不五時分享工作和生活日常，令人大呼男友感十足，甚至一度因為太過頻繁而被部份粉絲「抗議」叫他安靜一點XD好在李棟旭不為所動，堅持認為要多講話好讓大家值回票價。 近日他又連發消息，分享第一次看Pokémon電影的經歷！



李棟旭：「昨天運動時看了前面的電視，正在播Pokémon劇場版，標題是誰誰的逆襲。不經意看了一眼，Pikachu們在互相毆打！於是我：哦？ 這是怎麼回事？ 居然是這種內容！」

「一隻Pikachu扇另一隻Pikachu的耳光，另一隻就那麼乖乖被打！從這裡開始有種讓人心酸的感覺ᅲᅲᅲᅲ雖然完全不知道劇情，但大概能理解狀況。 啊不管了，聲音也聽不到，只能看畫面。 總之到了夢幻和超夢最終對決，那個戴Lotteria帽子的小男生實在看不下去於是擋在中間，結果像銅像一樣硬化了。」



「啊，原來戴Lotteria帽子的是小智。 然後Pikachu過去想用電擊喚醒他，這裡也讓人超心酸ᅲᅲᅲᅲ嗚咽著努力的模樣ᅲᅲᅲᅲ那麼小的傢伙那麼努力ᅲᅲᅲ然後開始流淚！皮卡丘哭了，其他Pokémon也哭ᅲᅲᅲᅲ」

「然後小智就醒了！但是為什麼這麼讓人心酸和難過啊ᅲᅲᅲ這是我第一次看Pokémon，除了Pikachu什麼都不知道。那個小小的孩子，像小狗一樣的孩子們那樣打架和努力ᅲᅲᅲ就這樣不知不覺在踏步機上踩了20分鐘。」（小編：健身成果確實很OK啊！XD）



有粉絲發消息給李棟旭補充背景知識，李棟旭又是一輪驚訝和感慨：「小智才10歲？ 國小3年級？ 然而在Lotteria兼職... 阿一古... 我再也不要看Pokémon了ᅲᅲᅲᅲ太難過，看不下去。 小孩子們為了拯救世界鬧成這樣，阿一古... 所以《動物農場》之類的也不太能看呢ᅲᅲᅲᅲ」

韓國網友們紛紛被李棟旭逗笑：「無聲只看畫面都能有這樣的感觸，共情能力滿級」、「麻瓜視角太好笑」、「確實是小孩子和小狗一樣的傢伙在拯救世界啊kk」、「Lotteria帽子和兼職是怎麼回事kkk」、「《超夢的逆襲》真的是名作，我當時也哭了」、「難怪劉大神那麼喜歡李棟旭，真實、開朗、無厘頭、可愛又有趣」、「他是把Pokémon當《人間劇場》 看嗎kkk」、「語氣跟我朋友一樣kkk」、「好像能聽到聲音kk」、「歐巴太可愛啦」、「好想跟他做朋友啊」。



此外，李棟旭和金素妍、金汎主演的《九尾狐傳1938》去年12月底殺青、預計今年5月接檔《潘朵拉：被操縱的樂園》播出。 第二季講述九尾狐迫降到1938年、為返回現代而戰鬥的故事，將公開李硯（李棟旭 飾）成為山神的過程，以及李朗（金汎 飾）雖然短暫但很火熱的愛情故事。



之後李棟旭還將出演驚悚懸疑劇《殺人者的購物中心》、與《具景伊》金慧峻演叔侄，也讓人超期待！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞