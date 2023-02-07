[分集劇情]《代理公司》「出來混遲早要還」看哭上班族！李寶英一戰成名背後心酸誰人知！（EP.9 - 10）

[有雷]《代理公司》劇情充滿職場冷暖，李寶英工作能力強但卻遭周圍小人陷害，她重新站穩自己的腳步，一步步再度走向高峰。她發下狂語一年內讓公司業績成長50％，否則直接辭職，對立方自然繼續打壓她，等著看好戲。而一場重要的簡報將決定她的去留。除此之外，身體的債也是遲早要還的，她竟發現自己時常不自覺夢遊的事實！

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宇元集團會長正被羈押中，對方卻要在此大手筆做一大廣告，並且不給廣告公司任何方向要他們自由發揮。高雅仁（李寶英飾）為跳脫框架絞盡腦汁，必定要勝過同公司的崔常務與其他公司。公主上司姜漢娜（孫娜恩飾）原本要求內部先審查，但高雅仁卻在內部保密到家，並請姜漢娜直接到現場看她與對手崔常務的表現。



在抽籤時高雅仁抽到了排序第一組，她看見抽到最後一組的人相當懊惱的表情，便提出自己願意更換次序。在評審們聽了冗長又枯燥相似的三組簡報後，早已失去耐心，高雅仁在如此不利的氣氛下登場，更是穩穩地向不禮貌的對方送上相同的態度，演了一場好戲之後才展開真正的簡報，可想而知她自然漂亮地贏得了這一場戰爭，更創造輿論讓宇元會長得到保釋，話題持續延燒。



一戰成名的高雅仁讓VC集團以及宇元集團高層都急著認識她，並拉攏她成為自己的勢力。她受邀到VC集團會長家用餐，明顯感受到自己夾在了公主與王子之間，也就是姜漢娜與哥哥姜漢秀之間。當她猶豫時總會來找從廣告界引退的前輩聊聊，前輩要她別想太多，自然靠攏比較有勢力的那一方即可。



高雅仁出身孤兒，為了爬到人群之上，總是用藥物硬撐，不管是過度換氣恐慌或是失眠，總隨身帶著許多種藥物。在一場大戰後她終於得以回家睡個好覺，一叫醒來卻發現自己穿著睡衣，睡在公寓外的中庭長椅上！保全人員更告訴她，常常不只一次看見她穿著睡衣光著腳走出戶外。高雅仁這才發現自己沒有聽從心理醫師勸告，喝酒後不可服藥，造成自己都不知道的夢遊。若有天發現自己在夢遊下來到公司，或走上屋頂，那有多可怕！



她在上班時間坐在公園發呆，驚覺自己的身體是否需要還債了。姜漢娜的Love Line悄悄的萌發中，她對總是在她身邊照顧著她的朴次長很有好感，朴次長也向她表白，但朴次長也知道自己高攀不起，更說漢娜唯一的缺點就是「身為財閥三代」。兩人的互動竟被公司崔常務派人拍下，甚至拿著這照片去靠攏漢娜的哥哥漢秀。這個弱點在高雅仁看來又是如何呢？就連老會長都好奇高雅仁的下一步會靠近公主還是王子呢？



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