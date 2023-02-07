甄子丹來訪《Running Man》展各種拳術，首度踢網式足球卻陷入金鍾國設下的「大哥地獄」

《Running Man》5日播出的最新一集有重量級嘉賓來訪，主演《葉問》紅遍全球的香港武打明星甄子丹。

甄子丹大駕光臨當然要讓他秀個幾手，他雖然嘴巴上說「我示範幾下」、「但我老了」，但仍展現實力打木人樁，激起「K-子丹」（韓版甄子丹）張赫表現慾望，成員與觀眾們都看得出來吧？張赫在甄子丹面前完全卯足全力啊！



打完木人樁，甄子丹主動教大家各種武術姿勢，從詠春、龍拳，甚至是成龍權勢過的醉拳……一連表演下來，眾人看得驚喜又激動，尤其是自稱爸爸是粉絲的宋智孝啊！



不過《Running Man》沒那麼簡單，能讓你帥也能讓你出糗(?)，他們讓甄子丹首度嘗試踢網式足球，踢著踢著大家就摒棄接球要發出聲音的規則，取而代之的是金鍾國一聲聲的中文「大哥」，自己接完球就只喊甄子丹接球……甄子丹說：「給我很大的壓力啊！他老給我發球……」



金鍾國替甄子丹設下「大哥地獄」，製造了意想不到笑點啊！甄子丹與張赫兩個武功高手，在《Running Man》還成了「臭腳」各種場面也相當搞笑！（張赫還委屈巴巴的不想承認是臭腳XDDD）

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