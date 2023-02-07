Super Junior出國太冷，一見始源穿大衣，銀赫、厲旭直撲胸懷狂摸！網笑：小女友既視感XD

Super Junior出國太冷，一見始源穿大衣，銀赫、厲旭直撲胸懷狂摸！網笑：小女友既視感XD

明星   2023年2月7日   星期二17:28   Lorrie  

（封面圖源：Twitter@9ryeong9）

連最愛肢體接觸的始源都招架不了！

果然是最可愛的老少年！Super Junior出道17年，作為最資深的韓流天團，卻依舊超頑皮。在節目上打賭、玩遊戲一定是必備，有SUJU就有笑點，甚至被稱作「綜藝團」，其實從互動中就更能看出，老少年個性真的超可愛！

在近日Super Junior現身仁川機場，準備飛往智利開唱，一到機場還沒下車，不知道是哪位成員，竟然從車窗偷露手機鏡頭，和記者開始互拍！

雖然已經春天，但氣溫依舊低的凍人，讓Super Junior成員們都冷得直跳腳！當穿大衣的始源堂堂的走過來時，銀赫、厲旭馬上撲向始源，厲旭更直接把手探進始源胸膛，讓他超害羞！沒想到平常最愛跟成員肢體接觸的始源，都招架不了厲旭的盛情，可愛的互動更讓網友笑說「這不是女友專利嗎？」XD 可愛的「團抱」畫面讓網友都融化啦！

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