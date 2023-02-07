[分集剧情]《代理公司》「出来混迟早要还」看哭上班族！李宝英一战成名背后心酸谁人知！（EP.9 - 10）

[有雷]《代理公司》剧情充满职场冷暖，李宝英工作能力强但却遭周围小人陷害，她重新站稳自己的脚步，一步步再度走向高峰。她发下狂语一年内让公司业绩成长50％，否则直接辞职，对立方自然继续打压她，等著看好戏。而一场重要的简报将决定她的去留。除此之外，身体的债也是迟早要还的，她竟发现自己时常不自觉梦游的事实！

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宇元集团会长正被羁押中，对方却要在此大手笔做一大广告，并且不给广告公司任何方向要他们自由发挥。高雅仁（李宝英饰）为跳脱框架绞尽脑汁，必定要胜过同公司的崔常务与其他公司。公主上司姜汉娜（孙娜恩饰）原本要求内部先审查，但高雅仁却在内部保密到家，并请姜汉娜直接到现场看她与对手崔常务的表现。



在抽签时高雅仁抽到了排序第一组，她看见抽到最后一组的人相当懊恼的表情，便提出自己愿意更换次序。在评审们听了冗长又枯燥相似的三组简报后，早已失去耐心，高雅仁在如此不利的气氛下登场，更是稳稳地向不礼貌的对方送上相同的态度，演了一场好戏之后才展开真正的简报，可想而知她自然漂亮地赢得了这一场战争，更创造舆论让宇元会长得到保释，话题持续延烧。



一战成名的高雅仁让VC集团以及宇元集团高层都急著认识她，并拉拢她成为自己的势力。她受邀到VC集团会长家用餐，明显感受到自己夹在了公主与王子之间，也就是姜汉娜与哥哥姜汉秀之间。当她犹豫时总会来找从广告界引退的前辈聊聊，前辈要她别想太多，自然靠拢比较有势力的那一方即可。



高雅仁出身孤儿，为了爬到人群之上，总是用药物硬撑，不管是过度换气恐慌或是失眠，总随身带著许多种药物。在一场大战后她终於得以回家睡个好觉，一叫醒来却发现自己穿著睡衣，睡在公寓外的中庭长椅上！保全人员更告诉她，常常不只一次看见她穿著睡衣光著脚走出户外。高雅仁这才发现自己没有听从心理医师劝告，喝酒后不可服药，造成自己都不知道的梦游。若有天发现自己在梦游下来到公司，或走上屋顶，那有多可怕！



她在上班时间坐在公园发呆，惊觉自己的身体是否需要还债了。姜汉娜的Love Line悄悄的萌发中，她对总是在她身边照顾著她的朴次长很有好感，朴次长也向她表白，但朴次长也知道自己高攀不起，更说汉娜唯一的缺点就是「身为财阀三代」。两人的互动竟被公司崔常务派人拍下，甚至拿著这照片去靠拢汉娜的哥哥汉秀。这个弱点在高雅仁看来又是如何呢？就连老会长都好奇高雅仁的下一步会靠近公主还是王子呢？



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