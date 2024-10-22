YUGYEOM香港個人演唱會完滿舉行 驚喜獻唱姜濤的《Every Single Time》

人氣韓國歌手 YUGYEOM的香港個人演唱會並由萬星國際娛樂主辦的《2024 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] IN HONG KONG》已於2024年10月19日（星期六）在AXA安盛創夢館完滿舉行，YUGYEOM為一眾來現場支持的鳥寶寶（官方粉絲名）帶來一段難忘的音樂旅程。

演唱會開場，YUGYEOM 首先演唱了《When U Fall》。在準備演唱《Running Through The Rain》之前，他呼籲一眾粉絲站起來，瞬間點燃全場氣氛。唱完兩首歌後，他詢問粉絲們是否準備好一起玩，粉絲們當然熱情回應，氣氛高漲。

在演唱《Fine》後，他大讚粉絲揮動手燈和大合唱，他亦不忘跟粉絲互動，令粉絲超開心！YUGYEOM 還幽默地模仿廣東話翻譯，感慨此次個唱與粉絲的相聚感覺非常美好。

擁有強勁舞蹈實力的 YUGYEOM 在演唱會中展現了精湛的舞技，當一位男粉絲大喊「做得好！」時，他不僅回應對方，還邀請站起來及向男粉絲道謝。除此之外，在台上還送上飛吻給大家。當唱《Steppin》前，YUGYEOM先清唱一小段，其後再叫粉絲們跟著唱為大家先來熱身，相當細心。

演唱會過程中YUGYEOM又唱又跳，自然會不斷流汗，當面對粉絲的脫衣要求，他幽默回應並表示再等一會。隨即唱出一段還未發行的《DOUGIE》，相信此曲推出後粉絲必然大力支持。

在《Summer Blues》前的 VCR 中，YUGYEOM 脫去外套，展現了強勁手臂。他今次為香港演唱會苦練了廣東話，更驚喜即席清唱了姜濤的《Every Single Time》。雖然他一度忘記怎樣唱，之後行到台邊惡補歌曲，補習完成後他努力清唱，但自覺不滿意，再要求唱多一次，他唱完後向粉絲說已努力練習，但始終唱不好，向粉絲道歉，坦言廣東話難學。

演唱會接近尾聲時，YUGYEOM 向鳥寶寶們承諾一定會再來，並感謝工作人員。隨後播放的粉絲應援片讓他十分感動，他表示會更加努力。隨即YUGYEOM演唱GOT7的歌曲《Hard Carry》，還走到台下與粉絲近距離互動，立即將氣氛推到最高，亦為今次演唱會劃上完美句號。

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